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SALUD

Patricio Ochoa, experto en longevidad: "Nadie puede estar de buen humor durmiendo tres horas"

El especialista asegura que es esencial gestionar bien el estrés para aumentar nuestra esperanza de vida

Patricio Ochoa

Patricio Ochoa

Ramón Baylos

Ramón Baylos

Vivimos en la sociedad de la prisa. Muchas investigaciones estudiarán en el futuro la forma en la que nuestro actual ritmo de vida transformará la plasticidad cerebral del ser humano de aquí a unos años. Sobre todo, porque esta última genera un tipo de estrés que es enemigo directo de la longevidad.

Así lo aseguran muchos expertos: para aumentar nuestra esperanza de vida, es esencial hacer una buena gestión de la ansiedad cotidiana, dado que influye en muchos sistemas de nuestro cuerpo al mismo tiempo.

En relación a esto último, el especialista en longevidad Patricio Ochoa, hacía especial hincapié en esto último con respecto a lo importante que resulta tener una buena higiene del sueño. Algo que ejemplificaba con las siguientes palabras:

"Nadie que duerma menos de tres horas puede estar de buen humor", defendía el experto para explicar que el deterioro del sueño se produce por causas vinculadas tanto a la biología como a la psicología.

Patricio Ochoa lo argumentaba haciendo uso del mito del "cambio de metabolismo" como ejemplo, asegurando que este último no existe realmente, sino que las subidas y bajadas de peso también están estrechamente relacionados con los hábitos.

"No es que el metabolismo cambie sin avisar. Cambian los hábitos. Dormimos peor, comemos peor, vivimos con prisa. Eso afecta antes que cualquier modificación hormonal", comentaba el experto en el podcast "A lo Grande".

De hecho, de estas últimas declaraciones se puede extraer otra de las claves centrales a la hora de mejorar la longevidad: es esencial que construyamos una buena alimentación para que nuestro cuerpo no se resienta a largo plazo.

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Algo a lo que, además, habría que complementar con el acto de hacer ejercicio de manera frecuente. Siguiendo estas tres pautas, aumentaremos nuestra esperanza de vida, según afirman los expertos.

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