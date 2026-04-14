Patricio Ochoa, experto en longevidad, advierte: "Hemos normalizado vivir agotados"

Uno de los factores más importantes para mejorar la longevidad tiene que ver con hacer una buena gestión del estrés diario. Algo que ha sido respaldado por múltiples estudios: mantener un ritmo de vida más pausado favorece la recuperación del cuerpo y la mente de forma más efectiva.

Una hipótesis que ha aportado Patricio Ochoa, experto en longevidad, en podcast que recibe el nombre de "A lo grande", donde el doctor ha dejado caer algunos detalles sumamente relevantes de cara a mejorar el estado de salud de cualquier persona.

En este mismo sentido, Ochoa opta por comenzar con uno de los más evidentes, el cual pasa por hacer ejercicio de manera regular con el objetivo de ganar fuerza. Un proceso que permite a la persona recuperarse de la fatiga diaria con mayor soltura.

No obstante, el experto también advierte sobre la importancia de cuidar de nuestros hábitos y de establecer pautas más saludables con el objetivo de proteger nuestra salud mental. Una meta que a veces es complicada de alcanzar en los tiempos que corren.

"Hemos normalizado vivir agotados y eso reduce nuestra tolerancia al estrés. Cuando cuidamos el cuerpo, cuidamos también nuestra cabeza", recordaba Ochoa con unas declaraciones encaminadas a reflejar el hecho de que cuerpo y mente son dos entidades con influencia mutua.

En este mismo sentido, hacer ejercicio de manera habitual no solo actúa como regulador hormonal y biológico del estrés, sino que también ofrece una rutina de hábitos sólida a la persona; algo que consta como beneficio psicológico indispensable en cualquier proceso de mejora de la propia salud.

Algo que el propio Ochoa volvía a recalcar en otro momento del podcast donde insistía en la importancia de no caer en el sedentarismo: "Mientras movemos el cuerpo, más capaces somos de gestionar el estrés".

De esta manera, la fórmula matemática que toda persona ha de seguir para mejorar su longevidad queda bastante clara: lo más importante es combinar el hecho de hacer ejercicio de forma regular, mantener una buena alimentación y recurrir a técnicas eficaces que nos ayuden a gestionar el estrés cotidiano.