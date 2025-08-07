Quién es Patricia Yurena: Miss España y nueva invitada de hoy en 'Pasapalabra'

En televisión, 'Pasapalabra' se ha convertido en uno de los concursos más seguidos por los espectadores. El programa de Antena 3 combina cultura general con entretenimiento, contando con la participación de cuatro nuevos famosos cada tres días.

Cada emisión del formato cuenta con la presencia de dos concursantes principales, Rosa Rodríguez y Manu Pascual, y cuatro celebridades que les ayudan a sumar segundas al cronómetro final del Rosco.

En esta ocasión, el presentador Roberto Leal recibirá en el plató a Damián Mollá, Juan Ibáñez, Lidia Torrent y Patricia Yurena, cuatro rostros conocidos para la audiencia que ofrecerá diversión y diversidad a los próximos episodios.

Patricia Yurena (Granadilla de Abona, 1990) es artista, modelo y ganadora de Miss España (2008) y Miss España Universo (2013). La canaria comenzó su trayectoria profesional mu joven, y con apenas diecisiete años fue ganadora de Miss España 2008.

Como reina del certamen, tuvo acceso al concurso de Miss Universo, representando a España. No obstante, al no haber cumplido la mayoría de edad fue sustituida por Claudia Moro. Posteriormente, sí que pudo ser una de las participantes de Miss Mundo 2008, clasificando entre las 15 semifinalistas.

Miss España Universo

Tras la cancelación de Miss España, Patricia Yurena se presentó al certamen de Miss España Universo. La tinerfeña ganó la edición de 2013, obteniendo una plaza para representar a la nación europea en Miss Universo. Esta vez quedó segunda, por detrás de Gabriela Isler, representante de Venezuela y compañera de habitación.

De esta forma, Yurena se ha convertido en una de las mejores participantes españolas en este concurso. De hecho, no había ninguna representante de España entre las cinco finalistas desde que Helen Lindes consiguió ser segunda en la edición del año 2000.

En toda la historia de la competición, Teresa Sánchez López también fue finalista en 1985 y Amparo Muñoz consiguió el título de Miss Universo en 1974. Fuera del concurso, Patricia ha colaborado como actriz en cortometraje de Román Reyes, titulado 'Tal como eres'.