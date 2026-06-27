Patricia Vera, experta en cambios físicos: "Nunca te duches justo al acabar de entrenar"

Cuando terminamos el entrenamiento, ducharse es una rutina casi automática para muchas personas, sean o no deportistas. Ahora bien, Patricia Vera, experta en cambios físicos y divulgadora sobre hábitos saludables, recomienda no hacerlo de inmediato.

Según explica la especialista, esperar entre 10 y 15 minutos antes de entrar en la ducha puede favorecer la recuperación del organismo y evitar algunos efectos indeseados tras el ejercicio.

Durante una sesión de entrenamiento, el cuerpo aumenta su temperatura para responder al esfuerzo físico. Al mismo tiempo, los vasos sanguíneos se dilatan y aparece el sudor, un mecanismo natural que ayuda a disipar el calor y mantener estable la temperatura corporal.

Si la ducha llega demasiado pronto, este proceso puede verse interrumpido antes de ser completado.

Patricia Vera señala que esta transición entre el final del ejercicio y el momento de ducharse es importante para que el organismo vuelva poco a poco a su estado de reposo.

Pareja en el gimnasio / Sport

De hecho, hacerlo de forma precipitada puede favorecer la aparición de mareos o una sensación incómoda de debilidad, sobre todo si has tenido un entrenamiento intenso o has estado en ambientes calurosos, como en situaciones de deporte al aire libre o gimnasios sin aire acondicionado.

Otro de los motivos que destaca Patricia Vera es el papel del sudor. Aunque existe la creencia de que elimina toxinas, la función principal de este líquido es regular la temperatura corporal.

Además, el sudor contribuye a mantener el equilibrio natural de la piel gracias a su pH ligeramente ácido. Ducharse inmediatamente, sobre todo utilizando jabones agresivos, puede alterar esa barrera protectora y favorecer la sequedad o la irritación cutánea.

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Por ello, la experta recomienda aprovechar esos 10 o 15 minutos para hidratarse correctamente, hacer estiramientos suaves, recuperar la respiración y permitir que la frecuencia cardíaca descienda progresivamente en lugar de ducharse.