PSICOLOGÍA
Patricia Ramírez, psicóloga: "Si te afecta que otros brillen porque sientes que te apaga a ti, trabaja tu autoestima"
La psicóloga Patricia Ramírez incide en que el trabajo de la autoestima es importantísimo para mitigar este problema.
Patricia Ramírez ha lanzado un mensaje muy claro en sus redes sociales: cuando el éxito o el talento de otra persona te incomoda, el problema no está en esa persona, sino en la manera en que te estás mirando a ti mismo. Su idea es que que otros brillen no te quita valor, y que esa incomodidad suele ser una señal de inseguridad, comparación excesiva o una autoestima debilitada.
Por qué molesta el éxito ajeno
La psicóloga explica que si el talento de otra persona te hace sentir pequeño, invisible o apagado, conviene detenerse y observar qué está pasando dentro de ti. No se trata de competir con nadie ni de medir tu valor por contraste con el de los demás.
Cuando el logro ajeno provoca malestar, muchas veces lo que aparece es miedo a no estar a la altura, necesidad de validación o una forma poco sana de compararse. Ramírez defiende un enfoque mucho más cooperativo: aprender de los demás, inspirarse y dejar de vivir la vida como una carrera constante.
La clave está en la autoestima
El talento, dice, no es un recurso limitado; no se agota porque otro destaque. Si alguien destaca, eso no significa que tú pierdas espacio, sino que el valor puede convivir en muchas personas a la vez. Según su planteamiento, cuando te afecta que otro triunfe, la solución no es ocultar al otro, sino reforzar tu propia autoestima.
Eso implica construir una valoración interna más sólida, menos dependiente de la comparación y más apoyada en el autoconocimiento. También pasa por aceptar que tener virtudes y reconocer las de otros no te resta, sino que te hace más libre. Todo suma, nada resta.
No todo es competencia
Patricia insiste en que la lógica de competir con todo y con todos genera desgaste emocional. Frente a eso, propone una mirada más tranquila: colaborar, dejarse inspirar y entender que cada persona tiene su propio ritmo y su espacio. En vez de vivir el brillo ajeno como una amenaza, puede verse como una oportunidad para aprender o crecer.
Su reflexión encaja con una idea más amplia sobre bienestar emocional: la autoestima no se construye desde la guerra con los demás, sino desde una relación más sana con uno mismo. Si lo que otro consigue te apaga, quizá no necesitas compararte menos, sino valorarte más.
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