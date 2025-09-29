Patrice Evra, 44 años, sobre lo que dijo Ferguson tras ver llorar a Nani en Anfield: "Espero que tu pierna esté jodidamente rota"

El fútbol ha cambiado mucho con el paso de los años y algunos profesionales de la 'vieja escuela' resaltan que los profesionales de hoy en día no están dispuestos a ser tratados con la dureza de los entrenadores de antaño, donde la mano dura era imperante en prácticamente cualquier disciplina.

La salud mental ha ganado en importancia durante los últimos tiempos y el deporte no se queda atrás. Un claro ejemplo es la retirada temporal que protagonizó Simone Biles tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (realmente celebrados en 2021) para sanar sus emociones y evitar una lesión en ciernes debido la precisión necesaria en la gimnasia artística. En total fueron tres años en los que se preparó para volver con toda la fuerza en París 2024 y sumar cuatro metales más a su palmarés.

"Espero que tu pierna esté rota"

Pese a la conciencia actual, hubo un tiempo en el que la cura emocional brillaba por su ausencia y el mundo del deporte profesional era una auténtica selva donde además de estar dotado a nivel físico y cualitativo, era imperante el soportar la presión exacerbada de parte de los cuerpos técnicos.

La última revelación en este sentido llega de parte del exjugador del Manchester United, el francés Patrice Evra, quien actualmente tiene 44 años de edad. El lateral reveló hace unas semanas una escena que demuestra cómo funcionaban los equipos de primer nivel en la Premier Legue inglesa a partir de una lesión que tuvo su compañero Nani durante un partido contra el Liverpool en Anfield en marzo de 2011.

"Nani recibió una entrada de Jamie Carragher que no le parte la pierna por poco. Recuerdo que empezamos a pelearnos con el jugador del Liverpool y Steven Gerrard... y llegó Paul Scholes y vio a Nani llorando y simplemente se fue. Después de aquello, Ferguson le dio dos semanas libres porque dijo que necesitaba recuperarse", comentaba el exjugador en una charla junto con su excompañero Rio Ferdinand.

"En ese equipo nos daba igual, estábamos preparados para cargárnoslo: alguien llorando en Anfield... Incluso Ferguson le dijo 'espero que tu pierna esté jodidamente rota, de verdad que lo espero'", recordaba Evra, que añadía que "no puedes ser jugador del United y llorar en Anfield", según la filosofía de aquella época.

Respecto a aquella jugada, Carragher recordaba años más tarde cómo "el balón desapareció" en el momento en el que fue a robarle la posesión al portugués debido al regate, por lo que golpeó con toda la dureza a su pierna.

El resultado fue una herida profunda en su tibia que necesitó tres semanas para curarse del todo, aunque el árbitro del encuentro saldó la jugada con tan solo una tarjeta amarilla. Ese partido finalmente terminó con victoria local por 3 a 1, con un 'hat trick' del holandés Dirk Kuyt.