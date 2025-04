La patinada de Juanma Castaño con Athenea del Castillo: "¿Eres muy facha?"

Durante la emisión de ayer del 'Partidazo de Cope', presentado por el periodista asturiano Juanma Castaño, estuvo presente la jugadora del Real Madrid femenino y de la absoluta, Athenea del Castillo.

La futbolista acudió a los micrófonos de la 'Cope' para mantener una conversación con el presentador, que consistió en tratar distintos aspectos tanto a nivel profesional como personal. También, habló del decisivo duelo de España ante Portugal en la UEFA Nations League.

En muchas ocasiones, la jugadora del Real Madrid le llaman 'Athenea del Caudillo', debido a que comentó una foto de su pareja en el Valle de los Caídos hace tres años.

Por este motivo, Juanma Castaño vio una oportunidad de oro para preguntarle: "¿Por qué te llaman 'Athenea del Caudillo', por una foto que te hiciste en el Valle de los Caídos?". A continuación, no dudó en volverle a cuestionarle: "¿Qué pasa que eres muy facha?".

La cara de Athenea del Castillo fue todo un poema, pero decidió contestarle: "Es una falta de respeto. Creo que lo hacen para fastidiar, pero me da igual. Yo me río. Si piensan que decirme que soy 'Athenea del Caudillo' y que juego de 'extrema derecha' me va a doler, están muy equivocados".

"Yo sé mis principios, sé lo que me han enseñado en casa y con eso me quedo. La gente si quiere hacer daño y piensa que lo hace, pues que lo haga, pero también te digo que hay que tener muy poca personalidad para peder tu tiempo. Además, en perderlo en alguien que no te hace ni p*to caso", aclaró.

Después de escuchar la intervención de Athenea del Castillo, el presentador de 'El Partidazo de Cope' expresó: "Chapó". Para zanjar este tema, la jugadora del Real Madrid envió un mensaje a todos sus 'haters': "Si queréis seguir criticándome podéis hacerlo, no me importa".

🤔 ¿Por qué te llaman Athenea del 'Caudillo'?



😠 "Es una falta de respeto, pero la gente que haga lo que le dé la gana"



🙅🏻‍♀️ "Si creen que llamarme así o decir que juego de 'extrema derecha' me va a afectar, están muy equivocados"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/aO7Ehi26vb — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 3, 2025

Cómo vivió el triunfo ante el Barça

Además, la jugadora destapó cómo vivió la histórica victoria ante el Barça en Montjuic: "Se vivió con mucha intensidad en el vestuario, fue una liberación. Yo lloré porque soy muy sensible. Para mí, una liberación muy grande".