Madrid-BarçaRivales BarçaSorteo Copa del ReySemifinales Copa del ReyFichajes NBADónde ver Madrid-BarçaReal Madrid - Barcelona HorarioSemifinales Copa ReinaBetis-AtléticoLesión Laia AleixandriSimeoneBaskonia-BarçaDubai - Real MadridTopuriaRashfordLuis Campos PedriCarolina MarínSzczesny CláusulaClasificación Volta Comunitat ValencianaAlbaceteGiannis AntetokounmpoEtapa 2 Volta Comunitat ValencianaDónde ver Seis NacionesJuegos Olímpicos InviernoPellegrini Betis-AtléticoJuan JoséMarc MárquezBalizaSeis NacionesCruces playoffs ChampionsFechas playoffs ChampionsPasapalabraPensionistasAlguersuari AlonsoLotería NacionalBonolotoPrimitiva
TELEVISIÓN

Este es el pastizal que se ha llevado Rosa Rodríguez, ganadora de 'Pasapalabra'

La argentina venció a Manu Pascual en la prueba definitiva del programa de Antena 3

Rosa, a una palabra de ganar 'El Rosco'

Rosa, a una palabra de ganar 'El Rosco' / Antena 3

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

La noche del 5 de febrero de 2026 pasará a la historia, especialmente para el programa 'Pasapalabra', presentado por Roberto Leal. El mítico formato de Antena 3 ha repartido el mayor bote de su historia, y eso que llevan emitiendo programa diario desde el 24 de julio del año 2000.

La rivalidad entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez siempre ha sido intensa, como se ha ido demostrando programa tras programa, convirtiéndose en el enfrentamiento más largo de 'Pasapalabra', con un total de 307 programas.

En una noche llena de emoción, donde nadie sabía quién se llevaría la victoria, finalmente Rosa logró imponerse y ganar 2.716.000 euros tras completar 'El Rosco'. Este importe corresponde al total acumulado del histórico bote que los concursantes llevaban meses disputándose.

Al finalizar el rosco, Rosa se sinceró a Leal: "Estoy en shock ahora mismo, no sé qué está pasando". A continuación, no dudó en decir: "Hay que soñar, juegas siempre con la intención de llegar a 25, pero esto es un sueño".

¿Qué hará con el bote?

La concursante siempre comentó en 'Pasapalabra' lo que haría con el bote: "No lo he pensado mucho, pero siempre pienso que la razón por la que estoy aquí hoy es porque mis padres sacrificaron todo para que nosotros pudiéramos tener la vida que tuvimos".

Rosa Rodríguez, concursante de 'Pasapalabra'

Rosa Rodríguez, concursante de 'Pasapalabra' / Antena 3

Hacienda mete mano al premio

No obstante, Hacienda se queda con una parte del premio, por lo que Manu no se llevará esa cifra íntegra. En España, los premios de concursos y sorteos tienen un mínimo exento de 40.000 euros; sobre la cantidad que lo supere se aplica un impuesto especial del 20 %, que Hacienda descuenta directamente al entregar el premio.

En este caso, de los 2.716.000 euros, la Agencia Tributaria se quedará con 535.200 euros, por lo que el ganador recibirá aproximadamente 2.180.800 euros netos.

