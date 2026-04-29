TELEVISIÓN
El pastizal que gana Jason Sudeikis por interpretar a 'Ted Lasso'
Ya hay fecha de estreno para la cuarta temporada de una de las series más populares del mundo
Es una de las noticias del año para los amantes de la serie 'Ted Lasso'. Tras más de tres años de espera, la ficción regresa con una cuarta temporada que ya es una realidad. Estará disponible en Apple TV+ a partir del 5 de agosto de 2026, y traerá consigo una nueva etapa en la que el carismático entrenador dará el salto al fútbol femenino.
En total serán más de diez episodios y se irán publicando hasta el 7 de octubre. La nueva temporada consiste en que Ted ya no entrenará al AFC Richmond masculino, sino a un equipo femenino de segunda división, donde tendrá que afrontar nuevos problemas, pero siempre con su tono de humor típico.
En la sinopsis oficial expone que "en la temporada 4, Ted regresa a Richmond para embarcarse en su mayor desafío hasta la fecha; entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división, a través del curso de la temporada, Ted y el equipo aprenden a ojear antes de mirar, logrando oportunidades que hasta el momento ni imaginaban que tendrían".
En cuanto al reparto de la nueva temporada, se incorporan actores inéditos como Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely, entre otros.
¿Cuánto gana Jason Sudeikis por interpretar a 'Ted Lasso'?
Jason Sudeikis interpreta a 'Ted Lasso' y, desde la primera temporada, la serie fue un éxito, lo que hizo que su caché aumentara progresivamente. En la primera entrega, el actor cobró más de 300.000 dólares por episodio, pero para la tercera temporada su salario se elevó hasta aproximadamente 1 millón de dólares por capítulo, según informó 'Variety'.
El resto del reparto obtuvo incrementos comparables. Hannah Waddingham, Brett Goldstein, Juno Temple y Brendan Hunt pasaron de ganar entre 50.000 y 75.000 dólares por episodio a percibir entre 125.000 y 150.000 dólares.
A medida que los costos de producción continuaron elevándose, Apple aceptó asumirlos para que Warner Bros siguiera a cargo de la realización de la serie.
'Ted Lasso' es el programa referente de Apple TV+, pues es uno de los principales motivos por los que la gente se da de alta. Además, la serie ganó 13 premios Emmy, incluyendo Mejor Comedia en sus dos primeras temporadas.
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