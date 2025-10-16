Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

FAMOSOS

El pastizal que se embolsa Juan del Val por ganar el Premio Planeta

El periodista y escrito consiguió alzarse con el galardón literario gracias a la obra 'Vera, una historia de amor'

Juan del Val gana el Planeta

Juan del Val gana el Planeta / EFE

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Fue la sorpresa de la noche. Juan del Val, periodista, escritor y colaborador de 'El Hormiguero', consiguió alzarse con el Premio Planeta 2025 gracias a la novela 'Vera, una historia de amor'. El madrileño se presentó con un seudónimo femenino, Elvira Torres, y con una historia de amor ambientada en la alta sociedad sevillana.

Tras recibir el galardón, el colaborador de Atresmedida expresó su agradecimiento al jurado, compuesto por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López: "Esto es tan asombroso, es una cosa tan fantástica que parece que solo le puede suceder a los demás".

"Mi vida está llena de cosas maravillosas que parecen destinadas a otros. Tengo que recordar que mi vida estaba destinada al fracaso. Expulsado del sistema, fueron años en los que todo era polvo, hormigón y tierra. Y ahora me veo aquí y creo lo mejor que tiene la vida es que nunca se sabe lo que puede ocurrir", siguió explicando.

También se acordó de su pareja, Nuria Roca, ya que es un pilar fundamental para él: "Nada tiene sentido. Llevo 20 años mirándote y siempre que te miro descubro la suerte que tengo. Eres mi vida. Te quiero".

Juan del Val en 'El Hormiguero' de Antena 3.

Juan del Val, en 'El Hormiguero'. / Atresmedia

¿Cuánto dinero recibe por ganar el Premio Planeta 2025?

El autor de 'Vera, una historia de amor' se llevará más de 1.000.000 de euros, la cifra más alta en la historia de los concursos literarios. Además, el Planeta destina un total de 1,2 millones de euros entre el ganador y el finalista. En esta ocasión, la segunda posición fue para Ángela Banzas, escritora gallega de thrillers, quien recibirá 200.000 euros por su novela 'Cuando el viento hable'.

Normalmente, la mayoría de los certámenes literarios no superan los 50.000 euros, aunque el Premio Planeta constituye una excepción en el sector editorial.

Por otro lado, obtener el Premio Planeta suele traducirse también en un aumento notable de las ventas, logrando consolidar la obra en las listas de los libros más vendidos durante varias semanas o incluso meses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
  2. Daniel Sancho mueve ficha y empieza con su particular venganza: 'Ha llegado el momento
  3. La pesadilla de Rashford en Inglaterra: La mansión interminable que se ha convertido en un pozo sin fondo
  4. Aprueban el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: así se solicita
  5. La confesión de Marta Díaz que pone a Sergio Reguilón en el punto de mira
  6. ¿Qué debe hacer la familia cuándo fallece el titular de una cuenta bancaria?
  7. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la Dana Alice: 'Se esperan lluvias
  8. Así es 'Una, Grande, Libre', el bar del 'chino facha' que triunfa Madrid: 'Por corazón votaría a Vox, pero para gobernar quiero a Ayuso

Gonzalo Bernardos, economista, sobre cuál es el principal problema de la crisis del alquiler: "El pánico que tienen los propietarios"

Gonzalo Bernardos, economista, sobre cuál es el principal problema de la crisis del alquiler: "El pánico que tienen los propietarios"

Gerard Piqué se cachondea de dos guardias civiles y acaba mal: "¿Es una cámara oculta, no?"

Gerard Piqué se cachondea de dos guardias civiles y acaba mal: "¿Es una cámara oculta, no?"

Gerard Piqué hace una broma a unos agentes de la Guardia Civil, pero no imaginaba lo que ocurriría después

Gerard Piqué hace una broma a unos agentes de la Guardia Civil, pero no imaginaba lo que ocurriría después

Boris Izaguirre sobre el regreso de Amaia a LODVG: "Espero que Amaia desbloquee a Cayetana y reanuden su amistad"

Boris Izaguirre sobre el regreso de Amaia a LODVG: "Espero que Amaia desbloquee a Cayetana y reanuden su amistad"

El pastizal que se embolsa Juan del Val por ganar el Premio Planeta

El pastizal que se embolsa Juan del Val por ganar el Premio Planeta

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Miles de personas se manifiestan en toda España contra el genocidio en Gaza

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Miles de personas se manifiestan en toda España contra el genocidio en Gaza

El 97% de las dietas fracasan: el método que promete bajar de peso sin sacrificios ni efecto rebote

El 97% de las dietas fracasan: el método que promete bajar de peso sin sacrificios ni efecto rebote