El pastizal que se embolsa Juan del Val por ganar el Premio Planeta

Fue la sorpresa de la noche. Juan del Val, periodista, escritor y colaborador de 'El Hormiguero', consiguió alzarse con el Premio Planeta 2025 gracias a la novela 'Vera, una historia de amor'. El madrileño se presentó con un seudónimo femenino, Elvira Torres, y con una historia de amor ambientada en la alta sociedad sevillana.

Tras recibir el galardón, el colaborador de Atresmedida expresó su agradecimiento al jurado, compuesto por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López: "Esto es tan asombroso, es una cosa tan fantástica que parece que solo le puede suceder a los demás".

"Mi vida está llena de cosas maravillosas que parecen destinadas a otros. Tengo que recordar que mi vida estaba destinada al fracaso. Expulsado del sistema, fueron años en los que todo era polvo, hormigón y tierra. Y ahora me veo aquí y creo lo mejor que tiene la vida es que nunca se sabe lo que puede ocurrir", siguió explicando.

También se acordó de su pareja, Nuria Roca, ya que es un pilar fundamental para él: "Nada tiene sentido. Llevo 20 años mirándote y siempre que te miro descubro la suerte que tengo. Eres mi vida. Te quiero".

Juan del Val, en 'El Hormiguero'. / Atresmedia

¿Cuánto dinero recibe por ganar el Premio Planeta 2025?

El autor de 'Vera, una historia de amor' se llevará más de 1.000.000 de euros, la cifra más alta en la historia de los concursos literarios. Además, el Planeta destina un total de 1,2 millones de euros entre el ganador y el finalista. En esta ocasión, la segunda posición fue para Ángela Banzas, escritora gallega de thrillers, quien recibirá 200.000 euros por su novela 'Cuando el viento hable'.

Normalmente, la mayoría de los certámenes literarios no superan los 50.000 euros, aunque el Premio Planeta constituye una excepción en el sector editorial.

Por otro lado, obtener el Premio Planeta suele traducirse también en un aumento notable de las ventas, logrando consolidar la obra en las listas de los libros más vendidos durante varias semanas o incluso meses.