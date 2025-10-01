El paso definitivo entre Mario Casas y Melyssa Pinto tras seis meses de romance

La relación entre Mario Casas y Melyssa Pinto ya es una realidad. Ambos comenzaron a conocerse en persona hace más de seis meses, y la primera prueba de su relación llegó cuando fueron vistos juntos en un restaurante de Gran Canaria. La cuenta 'Cuernis' destapó el romance: "Iban solos y pidieron que no les hicieran fotos".

Desde el principio, la pareja prefirió mantenerse alejada del foco mediático para preservar su intimidad. Uno de los momentos más divertidos se dio cuando Melyssa asistió a la boda de su amiga Susana Molina. El actor la acompañó en coche y, al bajar, a ella se le cayó todo el bolso, provocando risas entre los presentes.

Durante todas las vacaciones, la pareja ha compartido momentos inolvidables, pero ahora, tras volver a la realidad de la rutina, quiere dar un paso más en su relación, según ha podido saber el programa 'En todas las salsas', emitido en Mtmad.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' tiene la intención de que el actor conozca a sus padres, lo que supondría que la relación va viento en pompa.

"Melyssa tiene un viaje pendiente a la Costa Brava porque quiere que Mario conozca a sus padres", explicaron desde el programa de Mtmad. Algo que también ha sorprendido, debido a que se esperaba que ya se hubiesen conocido después de una relación de seis meses.

No es la única noticia que destaparon desde 'En todas las Salsas'. Los colaboradores comentaron que el intérprete de 'Tres metros sobre el cielo' está buscando una nueva vivienda en Madrid.

Por ahora, la creadora de contenido sigue viviendo en su vivienda habitual, pero no se descarta que puedan instalarse juntos de cara a los próximos meses.

A pesar de las evidencias, la pareja aún no ha hecho oficial la relación, ya que quieren mantener la máxima discreción para evitar todas las preguntas sobre el tema en presentaciones y eventos.