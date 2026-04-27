El paseo marítimo más bonito de España comparte arquitecto con la Villa Olímpica de Barcelona: un concepto modernista repleto de colores a pies del Mediterráneo

Caminar por el paseo marítimo de cualquier pueblo o ciudad es uno de los mayores placeres de la vida. Y en plena Costa Blanca, el Paseo Marítimo de Poniente de Benidorm se ha convertido en una de las obras más sorprendentes que nos ha dado el urbanismo español.

Con casi dos kilómetros de recorrido junto al Mediterráneo, este espacio destaca por su diseño original ondulante y una explosión de colores que simulan el movimiento del mar.

Ubicado en Benidorm, este paseo rompe con la imagen más tradicional de la ciudad alicantina, mucho más asociada a rascacielos y un turismo masivo. Aquí, la arquitectura cobra protagonismo con una propuesta innovadora firmada por el arquitecto Carlos Ferrater, quien también participó en proyectos como la Villa Olímpica de Barcelona.

El diseño no es casualidad: Ferrater transformó un espacio antes degradado en un punto de encuentro para ciudadanos y turistas, donde el color y las formas generan identidad. El pavimento, compuesto por miles de piezas en tonos vibrantes, dibuja curvas que recuerdan a las olas, creando una conexión visual directa por el mar.

Dejando a un lado su estética, el paseo está concebido como un espacio funcional. Su estructura en varios niveles mezcla zonas peatonales, áreas de descanso y accesos a la playa, integrando así ciudad con la naturaleza.

Skyline Benidorm / Agencias

De esta forma, el resultado termina siendo un entorno pensado tanto para el turismo como para la vida cotidiana de los residentes.

Benidorm, además, refuerza su singularidad con un skyline único en Europa, donde destacan edificios como el Gran Hotel Bali o el icónico In Tempo. Sin embargo, frente a esa verticalidad, el Paseo de Poniente ofrece una experiencia completamente distinta, más orgánica y cercana.

La ciudad incluso compite consigo misma. A pocos kilómetros, el Paseo de Levante presenta un estilo más clásico, con madera y vegetación, en contraste con el carácter vanguardista de Poniente.