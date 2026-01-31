Pascual Drake, experto en vinos, explica por qué el mismo vino puede costar 10 o 100 euros según el restaurante

Cuando uno va a comer a un restaurante lo habitual es pedir un vino mediante el que acompañar a la especial ocasión. No obstante, estos vinos pueden variar mucho su precio dependiendo del establecimiento. Y tiene una clara explicación.

Pascual Drake, un especialista en vinos, ha hablado en el podcast Descorchify para aclarar el motivo de que en algunos restaurantes el vino sea mucho más caro que en otros. La sorprendente realidad es que en muchas ocasiones no tiene nada que ver con la calidad del producto.

Acorde al experto, el coste del vino es el reflejo del coste asociado al propio establecimiento. Es decir, un vino puede costar 10 euros si nos encontramos en un restaurante 'humilde', pero si vamos a un restaurante de Estrella Michelín y pedimos el mismo vino este puede llegar a costar hasta 100 euros.

Y sí, Pascual Drake hace énfasis en que se trata exactamente del mismo vino en ambos restaurantes. Consecuentemente, el cambio de precio depende de cuatro factores clave: negociación con proveedores, cuidado del vino, presencia de un sumiller y otros costes adicionales.

En lo relativo a las negociaciones con los proveedores, hay que considerar que cada establecimiento tiene unas necesidades y relaciones distintas. Por lo tanto, es obvio que no todos los restaurantes van a pagar lo mismo ni comprar los mismos productos o cantidades de cada vino.

Por otro lado, la forma en la que se gestiona y almacena el vino también puede tener un impacto en su precio, pues obviamente implica una mayor inversión de tiempo y recursos para los restaurantes. Lo mismo ocurre con el sumiller: su presencia garantiza que el establecimiento invierte en todo lo relativo al vino.

Hay que pensar que un sumiller puede tener muchas ocupaciones distintas: desde gestionar la carta de vinos hasta incluso formar a los empleados para que todos tengan unos conocimientos mínimos sobre el vino. Por ello, su sueldo es una parte importante del negocio.

¿Qué te parecen todas estas consideraciones mencionadas por Pascual Drake? ¿Crees que justifican que el precio de un vino pueda variar enormemente de un local a otro o no lo ves adecuado pese a todo ello?