¿Qué pasaría si se elimina el cambio de hora? Estas serían las consecuencias directas en España

¨En todas las encuestas celebradas, tanto españoles como europeos se han mostrado en contra de los cambios de hora¨. Esas eran las palabras con las que Pedro Sánchez hablaba sobre un tema que presentó en el Consejo de Energía de la Unión Europea.

Algo que está generando un intenso debate en la población española a causa de los posibles efectos y consecuencias que podría tener la suspensión del famoso cambio de hora.

Pero, ¿qué pasaría realmente y cómo modificaría nuestra vida que esto se convirtiera en una realidad? Pues, según los expertos, todo podría cambiar a mejor.

La razón de esto último es que España vive en una franja horaria que no le corresponde de manera natural, haciendo que todo ocurra aquí una hora más tarde de lo que debería ser normal.

Esto es algo que tiene un efecto directo en la higiene del sueño de los españoles en comparación a los habitantes de otros países europeos que viven en un huso horario ajustado.

Por tanto, hacer que se suspendiera el cambio de hora provocaría que amaneciese y anocheciese antes tanto en invierno como en verano, provocando una modificación con más peso de lo que parece en nuestras vidas.

Dormir mejor y seguir un ritmo biológico natural de manera más ajustada: ese es el principal cambio que ha sido sugerido por expertos en la materia con respecto a la eliminación del cambio de hora.

No obstante, parece que aún queda camino por recorrer hasta que esta medida propuesta por el Presidente del Gobierno se tenga en cuenta en el Consejo de Energía de la Unión Europea de manera real, por mucha división de opiniones que esté generando en la población.