De pasar desapercibida a valer una fortuna: el secreto de esta moneda de 2 euros

En el fascinante mundo de la numismática, pocas piezas logran captar tanto interés como la moneda conmemorativa de 2 euros que Bélgica emitió hace más de una década, y que actualmente puede alcanzar cifras de hasta 500 euros entre coleccionistas.

Esta joya, que muchos posiblemente tengan en su cartera sin saberlo, rinde homenaje a la reina Isabel y al Concurso Internacional de Música que lleva su nombre y que se celebra desde 1937 en Bruselas.

Un homenaje con historia (y valor)

Esta moneda fue acuñada en honor al 75 aniversario del famoso certamen musical creado por la reina Isabel, quien asumió el reto tras la muerte del violinista Eugène Ysaÿe, impulsor del evento.

El perfil de la reina, acompañado por el logotipo del concurso y las inscripciones conmemorativas, ocupa el protagonismo en su cara nacional, mientras el aro exterior luce las doce estrellas de la Unión Europea. En el reverso, los elementos clásicos del euro y las iniciales del grabador completan el diseño.

La moneda destaca por su composición bimetálica: un núcleo de níquel con recubrimiento de níquel-latón y un anillo exterior de cuproníquel. Sus dimensiones son 25,75 mm de diámetro, 8,5 gramos de peso y 2,2 mm de grosor, detalles que la distinguen fácilmente de otras monedas de circulación habitual.

Para esta edición, Bélgica lanzó cinco millones de piezas comunes, 6.000 en acabado Flor de Cuño y 7.000 en versión proof, lo que ha disparado el interés y el valor en el mercado.

Aunque las monedas ordinarias sin circular rondan los 5,60 euros en establecimientos especializados, las versiones proof pueden encontrarse aún por unos 45 euros. Sin embargo, en plataformas como eBay, los precios varían considerablemente: desde apenas 3 euros hasta cifras cercanas a los 500 euros, según la conservación y rareza del ejemplar.