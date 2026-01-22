'Pasapalabra' a punto de hacer historia: el bote de 2,65 millones de euros ya tiene ganador

El programa de 'Pasapalabra' siempre se ha caracterizado por ser uno de los concursos televisivos que más dinero reparten entre sus concursantes. Algo que tiene que ver, concretamente, con el bote que consta como premio final dentro del mismo.

La clave de este último es que la cifra de dinero que contiene va aumentando con cada programa en caso de que ninguno de los dos concursantes se lo lleve en cada emisión. Y es que el número total de euros del bote ya ha batido cifras récord, superando los 2.65 millones.

Esta cifra consta como el récord más alto en toda la historia de 'Pasapalabra' y, según confirmaban desde Antena 3, uno de los dos concursantes que se estaban enfrentando en los últimos programas ya se lo ha llevado.

La cadena, eso sí, ha querido mantener el misterio sobre quién ha sido realmente con el objetivo de promocionar sus próximos programas. Por lo visto, muy pronto conoceremos cuál de los dos constará como ganador.

Hay que recordar que los dos participantes que se han estado enfrentando en el rosco durante los últimos programas se corresponden con Manuel Pascual y Rosa Rodríguez, los cuales han mantenido una racha de programas envidiable.

En estos momentos, la audiencia del programa ya debate en redes sociales sobre quién es el favorito para ganar el bote de 'Pasapalabra' y hay una cifra que podría ser determinante: mientras Rosa Rodríguez ha participado en 300 programas, su contrincante lo ha hecho en 400.

Por otro lado, hay que recordar que 'Pasapalabra' suele ser un programa impredecible y este último dato no será determinante en ningún caso, dado que todo depende de la agilidad mental que los concursantes tengan en el momento de enfrentarse al rosco.

Lo que sí sabemos es que muy pronto se dará a conocer cuál de los dos ha conseguido llevarse los 2,65 millones de euros, y ya solo queda esperar a que el programa vuelva a hacer historia en una de sus próximas emisiones.