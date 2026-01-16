"Lo estoy pasando mal": máxima tensión en GH DÚO 4 con una dura sanción que indigna a los concursantes

La segunda gala de ¨Gran Hermano Dúo 4¨ será recordada durante el resto de la edicion a causa de una fuerte sanción impuesta por la organización del programa, la cual ha indignado a los concurstantes de la misma por considerarla injusta.

En un momento dado de la emisión, Jorge Javier anunciaba que las raciones de comida que reciben en la casa quedarán reducidas a la mitad. Un suceso que desembocó en una imagen que ha enternecido a los fans: Antonio Canales lloraba desconsolado frente a las cámaras.

¨Lo estoy pasando mal, y encima me quitan la comida¨, decía Antonio Canales para defender que la decisión le parecía muy desproporcionada por parte de la organización. Pero, ¿a qué se debe esta multa exactamente?

Al parecer, esta tiene que ver con el hecho de que algunos concursantes de la casa se comían las raciones que no les correspondían, lo cual habría llevado a los responsables de Gran Hermano DÚO 4 a tomar esta decisión.

No obstante, esto no es lo único que generó crispación durante la gala, dado que Cristina Piaget abandonó la misma a causa de un fuerte encontronazo con Raquel Salazar. Sobre todo, espués de que esta hiciera un feo comentario sobre su persona.

¨Ella estaba desestabilizada desde que salió de su madre¨, comentaba Salazar ante una Cristina Piaget que salió de la emisión aclarando que la mención a su madre era una línea roja para ella.

Otra concursante que casi abandona la casa durante esta segunda gala de ¨GH DÚO 4¨ fue Belén Rodríguez, quien aseguraba que no quería seguir ¨comiendo latas¨ ni tolerar que sus compañeros le insultaran constantemente.

Ante esta situación de crispación constante, el propio Jorge Javier también se mostraba muy crítico con la situación en la casa y aseguró estar indignado por la fuerte pelea que mantuvieron la propia Belén Rodríguez y Cristina Piaget antes de la emisión. Algo que nos ha dejado con una gala repleta de tensión a todos los niveles, y ya solo queda ver si la cosa va a más en los próximos días o, por el contrario, las aguas de ¨GH DÚO 4¨ se calman progresivamente.