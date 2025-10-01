Pasan las lluvias y vuelven los 30 grados: El radical cambio de tiempo que se prevé en octubre

Las lluvias de estos últimos días nos han dejado escenarios desoladores en varios puntos de España, aunque afortunadamente estas han llegado ya a su fin mayormente. Eso sí, solo para dar paso a lo que será una nueva temporada de calor transicional.

El calor volverá a España durante principios de octubre

Según las predicciones en particular para comienzos de octubre, se espera que un frente anticiclónico se asiente en España, lo que supondrá cielos mayormente despejados y un inesperado aumento de las temperaturas en este punto.

Es así que a lo largo de los próximos días las temperaturas irán ascendiendo de forma gradual. Esto será algo que se notará sobre todo en el centro de la península, donde los termómetros podrían volver a marcar hasta 30 grados.

Donde aún se mantendrá cierta presencia de lluvias, sobre todo de cara a este próximo fin de semana, sería en el extremo norte peninsular. En cualquier caso, no se anticipa nada mínimamente cercano a lo de estos últimos días.

Aunque las predicciones del tiempo apuntan a que las noches seguirán manteniéndose frescas, se indica que habrá anomalías que podrían hacer variar las temperaturas en hasta 6 grados respecto a lo común para esta época del año.

Es decir, el calor que se vivirá durante principios de octubre se trata de algo inesperado e infrecuente; una alteración más del clima que muestra los constantes cambios que han afectado a todo el país durante estos años.

Pese a lo dicho, se apunta que en Baleares y Comunidad Valenciana todavía deberían tener un ojo puesto en el cielo durante estos próximos días. No se anticipan lluvias como las más recientes, pero sí que puede seguir habiendo posibilidad de chubasco.

¿Qué te parece este anunciado cambio en el tiempo? Lo cierto es que en este punto parecía imposible ya ver a los termómetros volver a ganar calor. Claramente, estamos en un momento climático en el que la lógica cada vez tiene menos fuerza.