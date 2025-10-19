¿Se puede aparcar donde no hay señal de vado? Esto es lo que dice la ley

Los que alguna vez hayan conducido por alguna de las grandes ciudades españolas ya se habrán percatado de que el aparcamiento es uno de los mayores problemas. La población sigue creciendo y algunas urbes han trabajado para restringir el máximo posible la circulación de vehículos con motor de combustión, como las 'Superislas' del gobierno de Ada Colau en Barcelona.

En su lugar, intentan promover un mayor uso de la bicicleta con más kilómetros de carril bici. Además, las nuevas formas de movilidad, como los patinetes, han contribuido a que algunos solamente usen el coche para situaciones puntuales donde hay que salir de la ciudad, mientras que otros hacen un mayor uso del transporte público, algo que también genera congestión en metros, buses y cercanías.

Señal de vado permanente. / Espacio comunitario

No obstante, los que se resisten a abandonar el vehículo, buscan formas de saltarse la ley para poder dejar su coche en algún sitio cercano al destino. Esto provoca que se haga uso de algunas trampas para estacionar, como las zonas de carga y descarga o el uso de plazas para personas con discapacidad, aunque en ambos casos puede conllevar una multa económica.

Otro ejemplo son los vados, lugares de entrada o salida de párquings o propietarios del lugar y donde pueden denunciar al infractor propietario del vehículo en cuestión. Pero en ocasiones no existe ninguna placa que especifique si realmente se puede estacionar o no, por lo que muchos se preguntan si pueden aparcar en estos casos.

Vado señalizado

Por un lado, existen los lugares señalizados con la señal de vado permanente (R-308). En estos casos, el hecho de obstaculizar la entrada o salida de vehículos puede conllevar una multa de 200 euros, que se quedarían en 100 con la reducción del pago temprano, aunque también se puede llegar a avisar a una grúa que podría llevarse el vehículo estacionado y aumentaría considerablemente la factura.

El Real Automóvil Club de España (RACE) indica que la prohibición responde al artículo 91.2 del Reglamento General de Circulación (RGC). En dicha ley se especifica que no se puede obstaculizar el libre movimiento de vehículos y que no "constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo y evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor".

Sin embargo, sí que se puede hacer una parada en estos vados siempre que no sea superior a los dos minutos y no se obstaculice la entrada y salida de vehículos, así como el paso de los peatones.

Vado permanente. / LaSexta

Vado sin señalización

En los casos de los lugares sin señal de vado, la ley indica que se mantiene la prohibición de estacionar, ya que se seguiría obstaculizando el paso de los vehículos que fueran a entrar o salir, tal y como detalla el artículo 91 del RGC.

Lo que sí que cambia es que en estos casos la grúa no tiene la obligación de llevarse el vehículo infractor, aunque sí que se mantiene la multa de 200 euros, por lo que lo mejor es no jugársela.

Aparcar en línea amarilla

El último de los escenarios habituales es el aparcar en lugares señalizados con línea amarilla, independientemente de si existe o no la placa de vado. En estos casos, la ley indica que el estacionamiento frente a un garaje sigue estando prohibido.

Un coche aparca en línea amarilla. / Motor EL PAÍS

En los casos en los que la línea es continua, la indicación marca que no se puede parar ni estacionar a lo largo de todo el tramo señalizado. Si es discontinua, se permite parar pero no estacionar. Ambas situaciones pueden tener limitaciones horarias y en ese caso, deberán estar especificadas por una señal vertical.