A partir de octubre de 2026, la DGT obligará a los motoristas a cumplir estas nuevas normas en carretera y ciudad

El Consejo de Ministros ha aprobado una importante reforma del Reglamento General de Circulación que introduce nuevas normas para mejorar la seguridad vial y reforzar la protección de los usuarios más vulnerables de la carretera. La modificación, impulsada por el Ministerio del Interior, afecta a ciclistas, motoristas, usuarios de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal, e incorpora cambios que se aplicarán de forma progresiva a partir del 1 de octubre de 2026.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Elma Saiz, calificó estas medidas como "pioneras" y aseguró que sitúan a España como "un país referente en seguridad vial". El objetivo de la reforma es adaptar la normativa a las nuevas formas de movilidad y reducir el riesgo de accidentes entre los colectivos que presentan una mayor vulnerabilidad en las vías públicas.

Motorista / Sport

Uno de los cambios más destacados afecta a los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos. A partir de la entrada en vigor de la reforma, será obligatorio tener al menos 15 años para poder conducir uno de estos vehículos en España. Hasta ahora, la edad mínima dependía en muchos casos de las ordenanzas municipales, por lo que la nueva regulación unifica el criterio en todo el territorio nacional.

La reforma también introduce nuevas normas específicas para mejorar la convivencia entre coches y bicicletas en las vías urbanas. Los ciclistas podrán circular preferentemente por el centro del carril, una medida que busca aumentar su visibilidad y reducir situaciones de riesgo. Además, los conductores de vehículos a motor deberán mantener una separación mínima de cinco metros respecto a los ciclistas que circulen delante de ellos dentro del mismo carril.

En determinadas calles de un único carril y con una velocidad máxima de 30 km/h o inferior, los ayuntamientos podrán autorizar, mediante la correspondiente señalización, que las bicicletas circulen en ambos sentidos. Esta posibilidad pretende favorecer una movilidad más segura y eficiente para quienes utilizan este medio de transporte en ciudad.

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Las motocicletas también se verán afectadas por las nuevas normas. Cuando exista una congestión de tráfico y el tramo esté debidamente señalizado, los motoristas podrán circular por el arcén derecho, siempre que no superen los 30 kilómetros por hora. Con esta medida se pretende ordenar una práctica habitual y aumentar la seguridad tanto de los motoristas como del resto de usuarios de la vía.

Otra de las novedades más relevantes afecta al equipamiento obligatorio para motoristas y conductores de ciclomotores. La nueva normativa establece el uso obligatorio de guantes de protección en vías interurbanas y de calzado cerrado en cualquier tipo de vía. Incumplir cualquiera de estas obligaciones supondrá una infracción grave sancionada con 200 euros.

Además, los usuarios de ciclomotores deberán utilizar cascos homologados, dejando atrás los modelos que únicamente cuenten con certificación. Por su parte, los repartidores que desarrollen su actividad profesional en motocicleta estarán obligados a llevar chaleco reflectante durante toda su jornada laboral. También en este caso, el incumplimiento conllevará una multa de 200 euros.

Por primera vez, el Reglamento General de Circulación incorpora una definición oficial de "usuario vulnerable de la vía". Bajo este concepto se incluyen aquellas personas que, por el medio de transporte que utilizan o por sus características físicas o de edad, presentan un mayor riesgo de sufrir lesiones graves en caso de accidente. La inclusión de esta figura servirá como base para futuras medidas orientadas a reforzar su protección.

Pere Navarro, presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca, durante la conversación "Industria, talento e innovación para competir desde el Mediterráneo", moderada por Natàlia Rios, jefa de economía de El Periódico y jefa de redacción de Activos, en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo. Barcelona. 17/06/2026. Economía. AUTOR: Marc Asensio / Marc Asensio / PIM

La mayor parte de estas novedades entrará en vigor el 1 de octubre de 2026, aunque algunas medidas dispondrán de un periodo de adaptación más amplio. La obligación de utilizar determinados sistemas de alumbrado en vehículos de movilidad personal y la exigencia de cascos homologados en algunos supuestos comenzarán a aplicarse el 1 de octubre de 2027. En el caso de los guantes homologados para motoristas, la obligación será efectiva cuando el Ministerio publique la orden que establezca sus especificaciones técnicas, mientras que hasta entonces podrán seguir utilizándose los modelos habituales.