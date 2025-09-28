A partir de 2026 tu nómina cambiará: prepárate para una reducción salarial

Se espera que la Seguridad Social cree soluciones para así aumentar la hucha de las pensiones que vamos a recibir en el futuro... o al menos eso se cree.

Van a implementar una medida en 2026 (y que seguirá en aumento hasta 2030) que aumentará la hucha de pensiones pero no hará que tengamos derecho a una mejor tensión. Esta medida consiste en un aumento del MEI que tenemos que pagar. Además, también se implementará la cuota de solidaridad.

El MEI es Mecanismo de Equidad Intergeneracional y sirve como “colchón” para la jubilación del ‘baby boom’. Es algo que ya pagamos en la actualidad, siendo un 0,8% de nuestra nómina.

Pero en enero de 2026 aumentará a al 0,9%. La cosa no termina ahí, ya que irá aumentando un 0,1% cada año hasta 2030, donde llegaremos al 1,2%. Además, la base máxima se actualiza cada año en función del IPC más un 1,2%.

Como hemos mencionado, el MEI afectará a todos los asalariados y autónomos, ya que es una cuota que debemos pagar todos. Sin embargo, la cuota de solidaridad afecta únicamente a los que superen la base de cotización máxima.

Y en caso de hacerlo, se aplica únicamente sobre el exceso de ese límite, no sobre todo el salario.

En 2026, el recargo será del 1,15% en el primer tramo, del 1,25% en el intermedio y alcanzará el 1,46% cuando el exceso supere en más de un 50% la base máxima. Desgraciadamente, tampoco se generan derechos de pensión.

Por esta razón, deberás estar más atento que nunca a tu nómina a partir del año 2026 para evitar sorpresas. Cuando cobres, trata de localizar en el recibo los conceptos “Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)” y “cuota de solidaridad”.