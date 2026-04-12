Parquímetros a partir de las 21.00 horas y los domingos: se aprueba el inesperado cambio de horas de zona azul

Los votos en solitario del PP, pese al rechazo en bloque de la oposición, han sacado adelante la ordenanza de Movilidad Sostenible. La norma amplía las zonas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), consolida las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y, como novedad, permitirá de forma temporal la circulación de vehículos A empadronados en la ciudad, siempre que se cumpla la directiva de calidad del aire sobre el dióxido de nitrógeno (NO2).

La aprobación de la ordenanza llega un año y medio después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulase parte del texto aprobado en 2021. Durante su tramitación se han presentado 110 alegaciones, además de dos enmiendas a la totalidad —de Más Madrid y Vox— y seis enmiendas parciales del PSOE.

"Madrid es un modelo de éxito en movilidad sostenible porque hemos sido capaces a lo largo de los últimos años de conciliar las necesidades de movilidad de una ciudad tan grande, tan potente y con ese extraordinario momento como es Madrid, con la mejora de la calidad del aire", ha defendido el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad Carabante en el Pleno.

Carabante ha resaltado que se ha pasado de ser la capital de Europa más contaminada, incumpliendo la directiva de calidad del aire, en 2019, con un procedimiento abierto ante el Tribunal de Justicia europeo a ser en el año 2021 "la capital menos contaminada de Europa y, por tanto, un ejemplo en las políticas de sostenibilidad de movilidad sostenible".

El texto de 2021 fue uno de los más complicados de sacar adelante por el equipo de Almeida, entonces gobernando en coalición con los Ciudadanos de Begoña Villacís. Los números no le daban, con el 'no' en bloque de Más Madrid, PSOE y Vox. Los cuatro ediles de Recupera Madrid, concejales escindidos de Más Madrid, fueron la tabla de salvación para el equipo de Gobierno, un grupo que se constituyó como Mixto a días de pasar por el Pleno extraordinario que buscaba la aprobación de la ordenanza de Movilidad. Fue una luz verde a contrarreloj: la ordenanza salió adelante el 13 de septiembre con el 'si' de PP, CS y Grupo Mixto-recurrido en tribunales tanto por Más Madrid como por Vox- y el rechazo de los de Rita Maestre, los de Javier Ortega Smith y el PSOE, a sólo dos días de que la zona de bajas emisiones de Madrid Central quedara anulada, con las repercusioness económicas que podía haber tenido para el Ayuntamiento en forma de devolución de multas si no estuviera sustentada por ordenanza alguna.

La rocambolesca vida de la ordenanza de Movilidad Sostenible firmó un nuevo capítulo en septiembre de 2024, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital a partir de un recurso de Vox al considerar, entre otras razones, que se daba una "patente insuficiencia del informe de impacto económico" en las medidas adoptadas. Carabante ya señaló que se ha hecho un nuevo análisis económico a partir de un informe de la empresa pública Ineco.

El delegado ha indicado que con la nueva ordenanza se ampliará el SER con 60.000 plazas llegando a más barrios y a más distritos entendiéndolo "no sólo como un instrumento que regula la oferta y la demanda sino también como el principal para proteger al vecino cuando hay una importante presión de la demanda sobre la oferta de estacionamiento".

El nuevo texto incorpora una novedad respecto al Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), la posibilidad de ampliar el horario y los días de aplicación en zonas con gran demanda de aparcamiento. De esta forma, la Junta de Gobierno podrá acordar un horario extendido más allá de las 21 horas de lunes a viernes no festivos y desde las 15 horas los sábados, así como en domingos y festivos. Este horario se mantendrá mientras subsista la situación de alta demanda de estacionamiento que justificó su establecimiento.

La iniciativa responde a la necesidad de garantizar la disponibilidad de aparcamiento para residentes en barrios que concentran una intensa actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio, provocando una alta afluencia de visitantes.

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Además el SER podrá extenderse a nuevos barrios siempre que los vecinos lo soliciten. La ampliación se llevará a cabo de forma gradual y siempre que haya un acuerdo favorable de la Junta de Distrito, previa consulta a vecinos y asociaciones. La zona que se cae es Moratalaz.