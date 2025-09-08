Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Paro en septiembre 2025: Esta es la fecha en la que pagan CaixaBank, Sabadell, Santander y los demás bancos

Las diferentes entidades bancarias del país cuentan con plazos propios de pago de la cuota, aunque existe una fecha límite para el SEPE

Fecha de cobro de paro septiembre 2025.

Fecha de cobro de paro septiembre 2025.

Pol Langa

Pol Langa

El mes de septiembre avanza incesante y muchos se preguntan qué día se cobrará el paro. El SEPE apunta que la fecha llegará a partir del miércoles 10 de septiembre, fecha que incluye tanto a la prestación contributiva, como a los subsidios de desempleo.

Sin embargo, algunas entidades bancarias pagarán antes de la fecha indicada gracias al sistema de Cuenta Única Centralizada de la Tesorería General de la Seguridad Social, que permite saber a quién debe pagar las cuotas.

Fechas de cobro según el banco

Las fechas son las siguientes:

  • Desde el lunes 8 de septiembre: Openbank, Banco Santander, Banco Mediolanum.
  • Desde el martes 9 de septiembre: Cajasiete, Caja de Ingenieros, Deutsche Bank, Bankinter, EvoBank, BBVA, Cajamar, Unicaja, Kutxabank, N26, Caja Rural, Cajasur, Banca March.
  • Desde el miércoles 10 de septiembre: CaixaBank, Imaginbank, Ibercaja, Abanca, Banco Sabadell, ING.

Mientras, el SEPE hará lo propio a partir del 10 y hasta máximo el 15 de septiembre, aunque en caso de coincidir con el fin de semana, como sí que ocurrirá este año, podría retrasarse hasta el próximo día hábil.

No obstante, podría ocurrir que al término de este plazo no se haya cobrado todavía nada y lo recomendable sería acudir al SEPE lo más pronto posible. De no cobrar, pueden haber ocurrido una serie de condicionantes, como los que se exponen a continuación:

  • Haber agotado la prestación contributiva.
  • Alguna sanción del SEPE, como no renovar la demanda de empleo.
  • Devolución de cobros indebidos.
  • Inicio de un empleo o cobro de otra ayuda incompatible.
  • Errores administrativos, como una clave de impago en el expediente.

Cuota del mes de septiembre

La cantidad de dinero que cobrará cada beneficiario depende directamente de la base reguladora. En los primeros 180 días se cobrará el 70% de la base reguladora, mientras que desde el 181 hasta final de año, se abonará el 60% de esta, hasta agotar el plan o se encuentre trabajo.

