De París a la pista: 'Miraculous' se une a Carmen Jorda y a la F1 para una historia de velocidad y poder femenino

Jeremy Zag, el cocreador y productor de la exitosa saga 'Miraculous: Las aventuras de Ladybug y Cat Noir', se une a la piloto española de Fórmula 1 Carmen Jorda para dar protagonismo al poder femenino con 'Carmen', su primera película animada ambientado en el mundo del automovilismo femenino.

Zag, lidera el desarrollo de la película, inspirada en la vida y trayectoria de Jorda. Para reforzar la producción, ha sumado a destacados socios, entre ellos Michael Gracey, director de 'The Greatest Showman' y 'Better Man', y Tyler Thompson, productor de 'Black Swan' y 'Rush'.

La película seguirá a Carmen mientras enfrenta los desafíos del mundo de las carreras, obligada a superar la duda, la presión y el desamor. "Carmen debe ir más allá de sus propios límites para recuperar su sueño y descubrir quién es realmente", señala la sinopsis.

"En Zag siempre hemos creído en crear héroes que inspiren a los niños a creer en sí mismos. Cuando conocí a Carmen, su recorrido y su perseverancia me impresionaron e inspiraron. Me entusiasma que su historia personal nos guíe mientras imaginamos a una nueva heroína para el mañana", afirmó.

Por su parte, Jorda destacó la importancia de transmitir su experiencia a nuevas generaciones: "Las carreras han marcado mi vida. Asociarme con Zag significa transformar mi pasión en una historia que puede inspirar a millones de niñas alrededor del mundo. Quiero que sepan que pueden soñar en grande, luchar con determinación y encontrar su lugar en la pista, tal y como yo lo hice".

Tras más de 20 años compitiendo en diferentes campeonatos, Jorda se convirtió en la undécima mujer en formar parte de un equipo de Fórmula 1. Actualmente lidera el proyecto femenino dentro de F1 Academy con BWT Alpine Formula One Team, impulsando la igualdad, el talento y el futuro de las mujeres en el automovilismo.

Michael Gracey elogió la historia de la piloto, resaltando su resiliencia y confianza en sí misma: "La valentía y ambición de Jorda definen a los verdaderos héroes. Es un privilegio dejar que estas virtudes guíen nuestra narrativa e inspiren a la nueva generación". Thompson, por su parte, agregó que llevar la historia de Carmen a la pantalla es "una oportunidad extraordinaria de mostrar lo que ha logrado en su deporte a audiencias de todo el mundo".

El universo del automovilismo femenino ha ganado visibilidad en los últimos años. Además, el regreso de Carmen Jorda a la Fórmula 1 con BWT Alpine Formula One Team marca una nueva etapa al asumir el liderazgo del proyecto femenino dentro de F1 Academy.