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Paris, hija de Michael Jackson, avisa sobre la nueva película 'Michael': "Hay muchas mentiras y cosas edulcoradas"
La obra cinematográfica narra la vida del artista hasta los años 80, sin abordar su vida adulta ni las controversias que rodearon su trayectoria posterior
Es el estreno del mes: 'Michael'. Es una película biográfica de drama musical sobre la vida del cantante y bailarín Michael Jackson, donde abarca desde la etapa del artista con los Jackson Five en los años 60 hasta la gira Bad World Tour en los años 80. El cantante estadounidense es interpretado por su sobrino Jaafar Jackson y, en su infancia, por Juliano Krue Valdi, ambos en su debut en el cine.
Sin embargo, la película no aborda en absoluto su vida adulta, etapa en la que vivió sus primeras relaciones sexuales, llevó a cabo diversas operaciones y se vio envuelto en varias polémicas, ya que la historia concluye antes de que estos acontecimientos tengan lugar.
La producción de la película estuvo supervisada por sus hermanos, lo que sugiere que no se explorará en profundidad la faceta más oscura del cantante.
Hace unos días, su hija, Paris Jackson, criticó la obra cinematográfica a través de sus redes sociales.
En primer lugar, la hija del bailarín estadounidense empezó diciendo que "la película está dirigida a una sección muy específica de los fans de mi padre que todavía viven en esa fantasía, y van a estar felices con ella. Estas biografías son Hollywood. Es un mundo de fantasía".
Por esta razón, quiso dejar claro que "no es real", aunque "te lo venden como si fuera". Asimismo, Paris reconoció que "hay muchas cosas edulcoradas, la historia está controlada, hay muchas inexactitudes y muchas mentiras directamente".
También, la hija de Michael Jackson estuvo pendiente del proceso de producción: "No me gusta la deshonestidad. Hablé, pero no fui escuchada. Id a verla disfrutadla, haced lo que queráis, pero dejadme fuera".
La película 'Michael' puede traer cola, porque ya se está rumoreando una segunda parte que podría llegar en 2028, donde sí que podrían abarcar su etapa como adulto.
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