Una pareja queda atrapada y sin poder reclamar después de que le cancelen los vuelos a Qatar: "Es un caso de fuerza mayor"

Sigue el conflicto en Oriente Medio. El inicio de la semana ha estado protagonizado por las oleadas de misiles y drones, desde que el sábado a primera hora de la mañana Washington y Tel Aviv lanzaran una operación coordinada bautizada como 'Furia Épica' contra Irán.

El inicio de esta problemática ha causado saturaciones y vuelos cancelados. Los espacios aereos, en los que hay bases estadoudineses instaladas. Al menos ocho países (Israel, Irak, Jordania, Qatar, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y partes de Siria/Arabia Saudita) anunciaron el cierre total.

Muchas personas han quedado afectadas. Por ejemplo, una pareja de Tona, en la comarca de Osona, ha quedado atrapada en Tailandia tras la cancelación de su vuelo de regreso a Barcelona con escala en Qatar debido al conflicto abierto en el Golfo Pérsico. La aerolínea Qatar Airways suspendió la conexión y, según explican los afectados a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), no les ofreció ninguna alternativa para volver a casa. Ante esta situación, los jóvenes han tenido que buscar por su cuenta una solución para regresar a Catalunya.

Bruna Nogué y Ferran Vaqué, ambos de 29 años, habían disfrutado de su viaje de novios sin contratiempos hasta el momento de la vuelta. Su vuelo estaba previsto para el 28 de febrero y contemplaba una escala en Doha antes de llegar a Barcelona. Sin embargo, la escalada de tensión en la región alteró por completo sus planes de regreso.

Tuvieron que buscarse la vida

El conflicto se intensificó tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y las posteriores represalias del régimen de los ayatolás en varios puntos del Golfo Pérsico, incluido Qatar. Esta situación provocó cancelaciones y desvíos de numerosos vuelos en la zona. Cuando la pareja llegó al aeropuerto de Bangkok, el Aeropuerto Suvarnabhumi, les hicieron esperar durante horas antes de comunicarles que su vuelo no despegaría.

“Nos dijeron: ‘el vuelo se ha cancelado, espabilad’”, afirman. Según su versión, la compañía no les proporcionó alojamiento ni una alternativa de transporte. Mientras algunos pasajeros optaban por reservar hoteles para pasar la noche y otros compraban nuevos billetes, cada cual tuvo que buscarse la vida ante la falta de instrucciones claras.

En un primer momento, Bruna y Ferran decidieron esperar la información que la aerolínea prometía facilitarles. Sin embargo, tras pasar una noche “complicada, con nervios y mucha incertidumbre”, comprendieron que debían actuar por su cuenta si querían regresar lo antes posible. La incertidumbre y el miedo a quedarse bloqueados durante días pesaron en su decisión.

Finalmente, encontraron una conexión alternativa Bangkok–Roma–Barcelona operada por Swiss International Air Lines para el próximo viernes. El coste de los nuevos billetes ascendió a 3.000 euros entre los dos, una cifra que asumen con resignación. Antes de cerrar esa opción, habían consultado otras combinaciones que califican de “estratosféricamente caras”.

Deberán pagar todos los costes

Ni la aseguradora ni Qatar Airways se harán cargo de los gastos adicionales, ni del nuevo vuelo ni de las noches extra de hotel y manutención. Ambas partes les han argumentado que se trata de un caso de “fuerza mayor”, una circunstancia excepcional derivada de un conflicto internacional que escapa al control de la compañía.

Pese a la situación, la pareja considera que dentro de lo negativo han tenido suerte. Reflexionan que otros pasajeros que salieron en vuelos anteriores podrían encontrarse ahora bloqueados en Doha sin posibilidad de continuar viaje. Este lunes tienen previsto acudir a la embajada española en Bangkok en busca de asesoramiento, aunque, si no surge ninguna alternativa, volarán el viernes rumbo a casa con la esperanza de cerrar cuanto antes este inesperado final de luna de miel.