La pareja más mediática de las redes sociales llega a 'El Hormiguero': ¿por qué María Pombo y Pablo Castellano visitan el programa?

María Pombo y Pablo Castellano, una de las parejas más exitosas de las redes sociales, desembarcan juntos esta noche del 24 de febrero en 'El Hormiguero', listos para desvelar los entresijos de su vida y para presentar la nueva temporada de uno de sus proyectos más ambiciosos.

El estreno de 'Pombo'

María Pombo, influencer con millones de seguidores y con varios proyectos empresariales, y Pablo Castellano, empresario del sector de la construcción, aterrizan juntos por primera vez en 'El Hormiguero'. La pareja acude para adelantar los detalles de la nueva temporada de su docurreality 'Pombo', que se estrena precisamente hoy en Prime Video.

Producido por Komodo Studio en colaboración con Mediaset, se espera que su visita en 'El Hormiguero' sirva para profundizar en su vida familiar y profesional, con protagonismo para Papín, el carismático padre de las hermanas Pombo. Todo ello se verá en el nuevo documental.

En la entrevista, que tendrá lugar esta noche a partir de las 21:45 en Antena 3, compartirán anécdotas sobre cómo equilibran paternidad, negocios y fama digital. María, consolidada como una de las influencers españolas más exitosas, hablará de sus retos en redes y marcas, mientras Pablo detallará su trayectoria como emprendedor.

Esta no es su primera visita individual a 'El Hormiguero': María Pombo ya ha promocionado proyectos previos, y Pablo Castellano participó en 'El Desafío'. Ahora, como dúo, generarán mucha conversación en redes, donde ya han hecho algunos avances sobre su presencia en el programa de Pablo Motos.

El fenómeno que se ejemplifica muy bien con la pareja Pombo-Castellano refleja el auge de los creadores de contenido convertidos en referentes televisivos. Su docuserie busca mezclar su vida de lujo cotidiano, los desafíos familiares y sus negocios, atrayendo a un público joven, en su mayor parte.