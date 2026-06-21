Una pareja de jubilados antes de los 40, sobre cómo lo lograron: "No encendíamos la calefacción en invierno"

La jubilación en países desarrollados suele, formalmente, oscilar alrededor de los 65 años, pero recientemente se ha hecho viral la historia de una pareja de jóvenes que lograron la hazaña de desprenderse del trabajo muchísimo antes del estándar de tiempo.

En este sentido, Katie y Alan Donegan, de 40 y 45 años, respectivamente, ya suman cinco años desde que se jubilaron, pues temprano en sus vidas decidieron dar un giro radical que les permitiría lograr lo que parece inalcanzable en un contexto de baja capacidad adquisitiva, inflación y problemas de vivienda.

La pareja logró reunir una fortuna de dos millones de libras (alrededor de 2.3 millones de euros) para dejar de trabajar y dedicarse a viajar y hacer voluntariado, incluso impartiendo cursos gratuitos para enseñar a otras personas a ahorrar, invertir y planificar su jubilación anticipada.

"Hicimos una lista de proyectos, aprendimos a invertir juntos y nos centramos en aumentar al máximo la diferencia entre lo que ganábamos y lo que gastábamos, es decir, maximizar el margen entre ingresos y gastos", aseguró Katie en una entrevista con el Daily Mail.

"Como nuestro estilo de vida era relativamente modesto y manteníamos bajos nuestros gastos fijos, el siguiente paso fue aumentar nuestros ingresos. Nos centramos mucho en eso", confiesa, al mismo tiempo mencionado el modelo FIRE (Financial Independence, Retire Early, lo que se traduce como Independencia Financiera, Jubilación Anticipada), el cual insta a invertir la diferencia entre los ingresos y los gastos en fondos indexados globales de bajo coste, marcando un objetivo económico y no de edad para dejar de trabajar.

Asimismo, Alan añade: "A todos nos han enseñado a creer y asumir que hay que trabajar hasta la edad de jubilación normal o la edad de pensión estatal. Descubrimos que uno puede jubilarse cuando alcanza una cierta cantidad de dinero y sus inversiones cubren sus gastos".

"Seguimos nuestro progreso respecto a ese objetivo cada mes y lo alcanzamos en abril de 2019, cuando yo tenía 35 años y Alan 40", narra Katie, luego de que se propusieron alcanzar una cifra que representase la suma de 25 veces su gasto anual.

Cocinar en grandes cantidades, llevar la comida al trabajo o reducir el uso de la calefacción en épocas de frío son varias de las tácticas que utilizaron Katie y Alan para reducir sus gastos. "No encendíamos la calefacción en invierno, excepto cuando venía mi madre. En vez de eso, nos abrigábamos más, usábamos bolsas de agua caliente y lo convertíamos en un juego", comentan.

"Llevaba una batería externa y lo cargaba [el teléfono] fuera. No ahorré mucho dinero, pero fue divertido ver si podía burlar el sistema", comparte, simultáneo a decisiones sí más influyentes como cambiar de coche por uno más pequeño para ahorrar en combustible e impuestos, montar un negocio en lugar de trabajar como empleado en el caso de Alan, y pasar a ser contratista en lugar de trabajar en una corporación en el caso de Katie, siempre asegurándose de que el aumento en los ingresos no trajese consigo un aumento en los gastos.

Noticias relacionadas

Finalmente, concluyeron hablando sobre cómo invertir fue pieza clave, viéndolo como una motivación en lugar de una carga. "Invertir es el único juego del mundo donde cuanto menos haces, más ganas. Simplemente coges tu dinero, lo inviertes y lo dejas crecer", finalizaron.