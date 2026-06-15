La pareja que dio un giro de 180 grados a sus vidas y logró jubilarse antes de los 40: "Aprendimos a invertir"

Para poder jubilarte al 100% de la base reguladora, la Seguridad Social exige que se cumplan dos requisitos concretos: contar con un mínimo 38 años y 5 meses cotizados y enviar la solicitud a los 65 años.

No obstante, hay una pareja de Reino Unido que ha seguido una estrategia con la que se desafiarían completamente estos mandatos de la entidad. Más que nada porque han conseguido retirarse a los 35 y 40 años.

Así lo recoge el medio 'Daily Mail' con un reportaje en el que se desvela la situación de Katie y Alan Donegan, quienes cuentan ahora con 40 y 45 años de edad y consiguieron jubilarse hace 5 años.

La clave de su éxito tiene que ver con las estrategias que desarrollaron a la hora de invertir su dinero, tratando de expandir su patrimonio con el paso de los años, pero lo cierto es que no fue fácil.

Al parecer, el secreto de la pareja reside en haber maximizado la distancia existente entre ingresos y gastos, de tal forma que trataron de prescindir de cualquier cosa innecesaria que les hiciera perder dinero.

Desde ese punto, el papel de la pareja pasaría en concentrarse en aumentar ingresos, algo que hicieron reinvirtiendo cada libra que ganaban en compañías globales de bajo riesgo, lo cual les generaría muchos intereses combinados a largo plazo.

No obstante, la pareja insiste en que esto no llegó sin sacrificios: "No encendíamos la calefacción en invierno. En vez de eso, nos abrigábamos más y usábamos bolsas de agua calientes, comentaba la pareja.

De hecho, la clave por la que aguantaron en dicha situación durante el tiempo suficiente como para ahorrar un dinero e invertirlo por primera vez fue considerar que era un juego y, en realidad "estaban engañando al sistema".