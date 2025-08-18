Una pareja británica, detenida por emborracharse y mantener relaciones sexuales en el avión: "Escuchamos golpes"

En pleno agosto, es común que muchas familias cojan el avión para marcharse de vacaciones. Por ejemplo, en España, los aeropuertos gestionaron un récord de casi 30 millones de pasajeros durante el pasado mes. Esto representa un aumento del 9,5% en comparación con el mismo agosto, pero del año anterior, y supera en un 1,4% el récord histórico previo a la pandemia de 2019. Además, se gestionaron 235.938 movimientos de aeronaves, lo que supone un incremento del 5,7% respecto a 2022.

Con toda la calor y las múltiples personas con las que uno puede coincidir, es normal que sucedan cosas un tanto irreales. Y es el caso de una pareja británica, que fue detenida nada más llegar a Alicante tras estar horas realizando un 'show' en el avión. Según informa la prensa inglesa, sucedió hace una semana durante un vuelo de 'Easy Jet'.

Durante el trayecto, se dedicaron a beber de forma desconsiderada hasta que se encerraron en el baño del avión. De camino al baño, empezó a gritar "vamos a tener relaciones sexuales", con la desaprobación de todos los pasajeros. Ya en el baño, se escucharon gritos fuertes, gemidos y golpes. Al llegar a España, las azafatas alertaron a las autoridades y la policía los esperó, para posteriormente acabar detenidos.

El relato de los testimonios

Según cuentan algunos viajeros que compartieron avión, afirman que la situación fue muy molesta: “Hacían mucho ruido en sus asientos y la mujer parecía estar bastante borracha”, afirma uno. Al mismo tiempo, esos testigos dijeron que la tripulación les recriminó en varias ocasiones que dejaran de tomar alcohol y cambiaran esto por el café, algo a lo que la mujer no accedió contestando lo siguiente: “¡No voy a tomar café!”, decía.

Todo se torció cuando la mujer se tambaleó en pleno vuelo, diciendo que estaba indispuesta, golpeando casi a un niño que iba hacia al baño, así lo relataron los testigos al medio británico: “Una vez dentro, llamó a su novio diciendo que necesitaba ayuda. Él entró y cerraron la puerta. Al poco rato comenzaron a escucharse todo tipo de ruidos fuertes.

Antes de ello, la pareja gritó que “se iban a unir al mile high club”, es decir, aquellos que mantienen relaciones sexuales mientras que están en un vuelo.