"Me parece una vergüenza": Plex rompe su silencio con un vídeo en Youtube para hablar sobre las polémicas declaraciones de su ex

Plex, el famoso youtuber conocido sobre todo por sus viajes por todo el mundo, ha estallado en su propio canal de Youtube para abordar una polémica de peso en su vida: las declaraciones de su ex sobre su ruptura.

Uxue, la expareja de Plex, acudió recientemente a televisión, en concreto formó parte de 'TardeAR'. En el programa, esta habló acerca de cómo Plex rompió con ella, lo cual ha enfurecido al youtuber.

Acorde a Uxue, Plex le llamó un día por teléfono para decirle que había estado con otra persona, presumiblemente la cantante Aitana, a quien se ha vinculado al youtuber de forma activa después de que aparecieran juntos en múltiples actos.

Plex, que actualmente se encuentra en Venecia por uno de sus contenidos, ha decidido finalmente hablar de manera pública para desmentir todas y cada una de las palabras que se dijeron sobre él en el programa de 'TardeAR'.

En este punto, Plex ha hablado sin pelos en la lengua y ha dicho que le parece una absoluta vergüenza lo que está ocurriendo, además de que asegura que todo es mentira. "Se han inventado mi vida con tal de sacar noticia", decía el youtuber.

Plex se muestra especialmente molesto con lo que está ocurriendo ya que, lógicamente, unas declaraciones como estas afecta no solamente a su persona, sino también a todas aquellas que puedan estar vinculadas a él de una forma u otra.

Si bien Plex no hace mención de Aitana como tal en la discusión, se sobreentiende que quiere poner punto y final a todo de cuanto se está hablando para que la cantante no se vea salpicada, sea cierto o no en última instancia.

A pesar del vídeo de Plex, es bastante obvio que esta no será la última ocasión en la que se hable de este tema. Después de las declaraciones de Uxue y la respuesta del youtuber, lo más probable es que Uxue se esté preparando para una nueva ronda de declaraciones.