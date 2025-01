¡Parece otro! Ibai Llanos muestra como le queda la ropa tras perder 50 kilos en seis meses

Ibai Llanos es uno de los creadores de contenido de habla hispana más conocidos, pues cuenta con una legión de fans tanto en España, como en Latinoamérica, que esperan ansiosos todos sus nuevos vídeos y directos. Ibai se ha dado a conocer al público general gracias al macroevento de 'La Velada del Año' que en 2024 celebró su cuarta edición y en la que consiguió llenar el estadio Santiago Bernabéu.

Hace unos meses, cansado de su sobrepeso, Ibai decidió poner un punto y aparte en su vida y empezar una rutina de entrenamiento estricta que, unida a una dieta controlada, le ha permitido perder más de 50 kilos a lo largo de todo el proceso, que además va retransmitiendo en sus redes sociales desde hace seis meses. Como suele pasar cuando alguien conocido se propone retos de este tipo, durante este tiempo ha recibido mensajes de todo tipo, aunque él prefiere quedarse con los que le apoyan y le dan ánimos.

Uno de los efectos más evidentes de una reducción de peso tan drástica como la que ha sufrido Ibai se nota en la ropa. Al ser un personaje público, todos hemos podido ver los 'outfits' que ha lucido a lo largo de todos estos años, desde que se dio a conocer más allá del nicho de los videojuegos, a partir de la pandemia, en 2020.

Ahora, en el día 106 de cambio físico, el 'streamer' ha querido mostrar como le quedan algunos de sus conjuntos más icónicos de todos estos años, como el que utilizó para algunas galas o el que vestía cuando visitó la casa de Leo Messi, antes de abandonar el FC Barcelona.

La pérdida de volumen es evidente a simple vista, pero el efecto en la ropa es realmente impresionante. El primer conjunto que se prueba es el que llevó en la última edición de 'La Velada', y no se le aguantan los pantalones en la cintura, aunque solamente hace medioa año que se celebró. El segundo es, precisamente, el del día que conoció al astro argentino, compuesto por una camiseta amarilla y una camisa tejana que le quedan bastante grandes.

"Esto no me apretaba, me reventaba" la barriga, explica Ibai mientras luce un conjunto de 2022, que además vuelve a ver como los pantalones no le agarran: "Con los pantalones tengo problemas, pero oye la americana mola", sentencia el vasco.