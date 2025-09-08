Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
¿Qué es la parálisis del sueño, el problema que tiene Ester Expósito?

La actriz reveló recientemente en 'El Hormiguero' este problema que a muchos les atormenta por las noches

El doctor Estivill analiza la parálisis del sueño de Ester Expósito

Claudio Torres

En una de las últimas ediciones de "El Hormiguero" asistió Ester Expósito como invitada.

La actriz habló de sus últimos proyectos así como de partes de su vida privada, donde mencionó un problema que le ha dado varios dolores de cabeza: parálisis del sueño.

Los que no estén muy familiarizados con ello, en resumen es que la mente se despierta durante la noche pero el cuerpo permanece dormido. Es algo relativamente común. Y para los que quieran indagar más en qué es exctamente, un experto lo ha explicado.

Se trata de Eduard Estivill, que apareció en "Más Vale Tarde" para explicar qué es exactamente este problema, que puede ser "muy angustioso" pero también es "muy benigno para todo".

De hecho, no recomienda el consumo de ningún tipo de medicación, a no ser que una persona lo sufra de manera muy frecuente o en casos que sean muy graves.

Explica que la parálisis del sueño es un desajuste entre el despertar mental y el muscular, donde se tarda un poco más de tiempo hasta que el cerenbro se despierta del todo pero mientras tanto la persona sí tiene la mente despierta e incluso puede sufrir alucinaciones sin que su cuerpo pueda reaccionar, que es lo que puede convertir la experiencia en algo agobiante.

Si te ocurre, la principal forma de solucionarlo es no agobiándose, sino manteniendo la calma, habiendo detectado qué tipo de problema es.

Es muy común que las primeras veces que le pasé a alguien no sepa identificar de qué se trata por no haberlo vivido nunca, lo que puede hacer que las primeras experiencias no sean nada agradables, pero si acaban volviendo y se saben identificar, la parálisis del sueño se acaba convirtiendo en algo mucho más pasajero.

