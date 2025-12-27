Los parados no deberán declarar el IRPF: El Gobierno retira una de sus reformas más polémicas

Fue en 2024 que el Gobierno aprobó una reforma de la Ley General de la Seguridad Social que pretendía reforzar el control administrativo, pero que acabó con un efecto secundario muy polémico: aquellos que cobraran el paro estaban ahora obligados a declarar el IRPF.

El Gobierno rectifica una polémica medida del IRPF

El cambio era más que notable, ya que anteriormente solo debían cumplir aquellos que superaran ciertos umbrales de renta. Esto acabaría afectando a millones de personas con rentas bajas, y se preveían situaciones de errores administrativos y olvidos de responsabilidad.

De hecho, una de las grandes preocupaciones a nivel burocrático es que se creía que esta medida iba a generar una carga administrativa desproporcionada. Y se apuntaba como potenciales principales afectados a colectivos vulnerables, parados de larga duración o mayores de 52 años.

Por todo ello, el Gobierno ha formalizado la retirada de la medida mediante un Real Decreto publicado en el BOE. A través de este, se especifica la no obligatoriedad de presentar la declaración de la renta por el simple hecho de cobrar una prestación por desempleo.

De esta forma, todo parado vuelve a responder ahora a las normativas generales de gestión del IRPF. Es decir, de igual forma que cualquier otro contribuyente, solo estarán sujetos a presentar su IRPF en caso de que los ingresos superen los límites establecidos por la Agencia Tributaria.

¿Cuántos han salido beneficiados de esta medida? Pues se estima que alrededor de dos millones de parados se podrán ahorrar ahora toda gestión relativa a la presentación del IRPF a la Agencia Tributaria. Y esa es una de las grandes razones que han llevado a esta medida.

Ante el alto volumen de trabajadores sin empleo en una situación económica de fragilidad, es obvio que la reforma previamente instaurada por el Gobierno iba a generar muchos problemas. Con esta rectificación, se vuelve al cauce que muchos consideran como el adecuado.

¿Qué opinas de la rectificación del Gobierno? ¿Crees que es el movimiento adecuado para aliviar la situación de los parados o consideras que un cargo generalizado del IRPF hubiera tenido un impacto positivo a nivel social?