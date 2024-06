Olvídate del papel higiénico: la ciencia determina cuál es la forma más higiénica de limpiarse después de ir al baño

La limpieza personal para mantener unas buenas condiciones de higiene es fundamental. Uno de los momentos más importantes es después de utilizar el baño. Los métodos de limpieza tras esta tarea biológica han progresado con el paso de los años, pero el papel higiénicosigue siendo el más común.

Este invento del siglo XIX se ha convertido en la opción más utilizada hasta el día de hoy. No obstante, no es tan resolutivo como podemos pensar. El papel higiénico no elimina todos los residuos fecales, de hecho, este puede provocar irritaciones en la piel o problemas de higiene, sobre todo en personas con hemorroides o fisuras anales.

El papel higiénico puede causar microdesgarros en la piel sensible, aumentando el riesgo de infecciones.

Otro de los aspectos negativos del papel higiénico es su huella en el medio ambiente, puesto que su fabricación requiere una gran cantidad de agua y árboles.

En este contexto, las toallitas húmedas se han popularizado como la mejor alternativa al papel higiénico. Esta opción es la más higiénica para la ciencia, puesto que las toallitas húmedas están impregnadas con soluciones limpiadoras suaves, que también hidratan y calman la piel.