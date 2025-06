El paparazzi Jordi Martín desvela cuánto le pagaron por la primera foto de Piqué con Clara Chía

El 4 de junio de 2022, se oficializó la separación con Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona, y Shakira, cantante colombiana. Toda la crisis empezó con una posible infidelidad por parte de él.

Dos meses después, el paparazzi Jordi Martín consiguió en primicia una de las imágenes más buscadas: captó al exjugador del Barça camino a la boda de Albert Pedret, amigo suyo, acompañado por su nueva pareja, Clara Chía.

En el canal de YouTube de Mowlihawk, el fotoperiodista reveló cómo logró la exclusiva, una de las fotografías mejor pagadas de su carrera.

El paparazzi comenzó relatando que todo se desencadenó cuando supo que "Piqué tiene una relación con una chica de Barcelona de 22 años". Asimismo, reconoció que "siempre he tenido una gran relación con la familia de Shakira", aunque aseguró que "no es mi amiga".

"Cuando me enteró de que Piqué le está siendo infiel con una chica, pues me pongo manos a la obra. Yo me entero en junio, la foto se hace el 23 de agosto", señaló al creador de contenido.

Durante esos dos meses, Martín tuvo que hacer un trabajo de investigación que no fue nada sencillo para él, ya que "te salen con otros coches del parking, no sabes si detrás sale alguien... muchas horas de guardia".

A pesar de estar día y noche siguiendo al ex del Barça, el paparazzi decidió entrar al trabajo y sobornar a una persona con 5.000 euros. "Compré a una persona... me dio toda la información". La persona le confesó que en dos semanas iba a haber una boda en el norte de Catalunya en la que iban a ir juntos.

"Era una boda muy privada, donde había muchos controles de seguridad", destapó. Sin embargo, él se escondió en el bosque y ahí los captó. "Fue portada de la revista '¡Hola!', y luego en el mundo entero".

Para zanjar el tema, reveló al creador de contenido que esta fotografía la vendió por más de 100.000 euros.