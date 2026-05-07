El papa León XIV inaugurará la torre de Jesús de la Sagrada Família y celebrará un gran encuentro con fieles en Barcelona

La Santa Sede ha confirmado que el Papa León XIV visitará Catalunya los próximos 9 y 10 de junio en el marco de su viaje apostólico por España.

Durante su estancia en Barcelona, el Pontífice bendecirá la cruz de la torre de Jesús de la Sagrada Família en un acto que coincidirá con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, uno de los momentos más destacados de toda la visita papal al país.

El arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, ha explicado que el viaje estará marcado por cuatro grandes actos: la inauguración de la torre de Jesús en la Sagrada Família, un encuentro multitudinario con fieles en el Estadi Olímpic Lluís Companys, una visita a la prisión de Brians 1 y un desplazamiento a l'Abadia de Montserrat. Según Omella, Catalunya está muy emocionada por la llegada del Papa, de quien ha destacado su capacidad para conectar con la gente y transmitir mensajes "claros y duraderos".

La Sagrada Família será el eje central de la visita

El acto principal tendrá lugar el 10 de junio en la Sagrada Família, donde León XIV bendecirá la cruz de la nueva torre de Jesús, culminando así uno de los proyectos arquitectónicos más emblemáticos del templo diseñado por Antoni Gaudí. La ceremonia coincidirá además con el centenario de la muerte del arquitecto catalán, una efeméride especialmente simbólica para la Iglesia y para Barcelona.

Omella ha señalado que "el Papa viene a señalarnos la cruz", en referencia al significado espiritual que tendrá esta inauguración. La visita también coincidirá con la recta final del mandato del cardenal al frente del Arzobispado de Barcelona, por lo que la estancia del Pontífice en el Palau Episcopal será interpretada como un gesto de apoyo institucional y personal hacia el prelado.

Construction cranes by the Sagrada Familia cathedral on the city skyline in Barcelona, Spain on Friday, March 22, 2024. In Barcelona’s designated stressed residential market areas, new tenants are now entitled to a rent level no higher than the last lease agreement from the previous five years. Photographer: Manaure Quintero/Bloomberg / Manaure Quintero / BLOOMBERG

Un encuentro multitudinario en el Estadi Olímpic

El martes 9 de junio, León XIV presidirá una gran celebración con fieles en el Estadi Olímpic Lluís Companys. La Conferencia Episcopal Española ha hecho un llamamiento a llenar las calles y los principales actos previstos durante el viaje apostólico.

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha asegurado que el Papa desarrollará durante su estancia las "tres grandes acciones" de la vida de la Iglesia: pronunciar discursos y homilías, celebrar la fe junto a miles de personas y acercarse a realidades sociales como centros penitenciarios y espacios de atención a inmigrantes.

Además de Barcelona, el viaje del Pontífice incluirá visitas a Madrid y Canarias entre los días 6 y 12 de junio.

Una imagen del Papa León XIV la semana pasada. / Maria Grazia Picciarella/SOPA Im / Europa Press

Más de 15 millones de euros de presupuesto

La Conferencia Episcopal prevé que la visita de León XIV a España supere los 15 millones de euros de coste. La Iglesia espera cubrir buena parte del presupuesto mediante donaciones privadas y mecenazgo, aunque también ha reclamado implicación institucional y apoyo de las administraciones públicas.

Según las previsiones de los organizadores, el impacto económico global del viaje podría rondar los 100 millones de euros. La Iglesia ha confirmado que ya dispone aproximadamente del 50% de la financiación necesaria para afrontar el evento.

El himno oficial incluirá una parte en catalán

La visita papal contará también con un himno oficial titulado "Alza la mirada", interpretado por unas 1.700 voces y grabado entre Madrid, Barcelona y Canarias. La canción incluye un fragmento en catalán con la frase "En ell confio i no tinc por", que aparece durante unos segundos de la composición.

Parte de la grabación se realizó en la propia Sagrada Família, uno de los escenarios centrales de la visita de León XIV y símbolo del viaje que el Pontífice realizará a Catalunya en junio de 2026.