El Papa León XIV bromea en su llegada a Barcelona: "Yo soy 'blanco', hay que tener cuidado"

Éxito absoluto en la visita del papa León XIV a Madrid. El pontífice ha disfrutado de tres días magníficos, que culminaron con una ceremonia en el Santiago Bernabéu. Un viaje en el que también ha estado en el punto de mira la cuestión de cuál es su equipo de fútbol, una de las primeras preguntas que le realizaron al llegar a España.

La periodista Elise Ann Allen le preguntó de qué equipo era, especialmente entre el FC Barcelona y el Real Madrid. No dudó ni un instante en reconocer que "el Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid".

Tras su estancia en la capital de España, el papa León XIV ya ha llegado a Barcelona, donde permanecerá hasta el jueves por la mañana.

En el avión, el pontífice habló con el piloto y le comentó que le gustó mucho lo que se vivió en el Bernabéu, sobre todo los comentarios de Manolo Lama y Paco González que decían: "¡Asistencia perfecta contra la soledad!", "Gol contra la desigualdad" o "Gol contra el racismo".

Tambié, cuando el Papa León XIV puso en pie a todos los asistentes del Bernabéu al decir: "La Iglesia de Madrid ha metido un golazo". Por esta razón, el piloto le confesó que "lo del golazo me gustó. Yo soy del Real Madrid".

En ese instante, el pontífice volvió a dejar claro que "yo soy 'blanco', en Barcelona hay que tener cuidado". La reacción del piloto fue instantánea: "No hay que herir sensibilidades".

Barcelona, completamente paralizada

Barcelona está completamente paralizada por la llegada de Prevost, por lo que el Govern ha decidido recomendar el teletrabajo durante la visita del pontífice por "posibles afectaciones a la movilidad de la ciudadanía".

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Las zonas más afectadas serán los alrededores de la Sagrada Familia, que constituirá el principal foco del dispositivo de seguridad. También, se verán afectadas las calles Rosselló, Diagonal, Sicília, Sardenya, Marina, Lepant y las vías cercanas, ya que el papamóvil recorrerá parte de la calle Rosselló antes de llegar a la Sagrada Familia. Además, habrá afectaciones en Ciutat Vella, el Raval y Montjuïc.