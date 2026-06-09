El Papa León XIV se atreve con el catalán y lanza un mensaje directo a la población: "Tenéis vocación y responsabilidad de convertiros en constructores de unidad"

El Papa León XIV comenzó este martes su visita a las tierras catalans con su llegada al aeropuerto Barcelona-El Prat, en su ruta apostólica por España. Tras varios días en Madrid, el Pontífice inició una agenda de dos jornadas en la Ciudad Condal, donde participará en encuentros religiosos, celebraciones litúrgicas y actos con miles de fieles.

Su primera parada oficial fue la Catedral de Barcelona, donde fue recibido por el cardenal Juan José Omella, arzobispo de la ciudad. A las puertas del templo había numerosos asistentes que le dieron la bienvenida, en un ambiente festivo.

El mensaje del Papa a Catalunya

Durante su intervención, el Papa quiso dirigirse a los presentes en catalán: "Estimats germans i germanes, amb gran goig começo la visita molt feliç a aquesta Catedral amb tots vosaltres, estimats amics, barcelona en aquest sentit té la gran tradició d'esglèsia", empezaba diciendo. A continuación, evocó la visita de Juan Pablo II a Cataluña y añadió: "La recordaba Juan Pablo II quan la seva visita aquí i us animava a proclamar que aquesta ciutat i regió està oberta a la fraternitat catalana", continuaba.

Durante su estancia Catalunya, León XIV mantendrá diversas reuniones con representantes de la Iglesia y autoridades locales. Además, participará en momentos de oración y reflexión que forman parte del programa diseñado para reforzar los vínculos con las comunidades católicas de la región.

Uno de los actos más destacados de la jornada será la vigilia prevista en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Se espera la asistencia de miles de jóvenes y peregrinos procedentes de distintos puntos de España, quienes compartirán con el Papa una celebración centrada en la fe, la esperanza y el compromiso social.

Sus visitas previstas

La visita incluye también un recorrido por algunos de los lugares más emblemáticos de Catalunya. Visitará la Abadía de Montserrat, uno de los principales centros espirituales del país, donde el Pontífice rendirá homenaje a la Virgen de Montserrat y mantendrá un encuentro con la comunidad benedictina. Después, la Basílica de la Sagrada Familia. El templo diseñado por Antoni Gaudí acogerá una celebración religiosa presidida por León XIV, que reunirá a fieles, representantes eclesiásticos y autoridades en uno de los monumentos más reconocidos del mundo.

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Después la etapa catalana, se marchará a las Canarias, a Gran Canaria y Tenerife, donde desarrollará nuevas actividades pastorales antes de finalizar su visita al país.