El Papa León XIV (70 años) sorprende con su pasado deportivo: "Cuando era joven jugaba al fútbol"

El papa León XIV continúa su visita a España, una gira que está combinando actos institucionales con encuentros más cercanos. Tras su paso por Madrid y Barcelona, este jueves tiene previsto viajar a Canarias para continuar con los actos programados.

Robert Francis Prevost nació en Chicago en 1955, en una familia con raíces europeas: su padre tenía ascendencia francesa e italiana y su madre era de origen español.

El Pontífice tiene una larga trayectoria ligada a la vida misionera y pasó gran parte de su vida en Perú, donde trabajó durante décadas en comunidades locales, especialmente en la diócesis de Chiclayo, antes de ocupar responsabilidades de mayor peso dentro de la Iglesia.

En Lima, año 2008. José Avelino Barboza (en primera fila, a la izquierda) y otros agustinos, con el entonces prior general, Robert Prevost (tercero por la izquierda). | LNE / a

En Barcelona, León XIV participó en un encuentro celebrado en la iglesia de Sant Agustí, en el barrio del Raval. Uno de los momentos más comentados llegó cuando Renzo, un niño de seis años, le preguntó directamente: "¿Te gusta el fútbol?". La pregunta provocó sonrisas en el auditorio y el Papa respondió con naturalidad: "Yo ahora juego al tenis".

A partir de ahí, el Pontífice fue dando detalles sobre su pasado: "Cuando era joven jugaba al fútbol americano, que es un poco más violento, pero cuando estuve en Perú con los seminaristas jugaba al fútbol como defensa. No era un gran goleador".

El Papa continuó su relato recordando otras etapas de su vida: "Cuando estaba en Roma viví la primera experiencia del Mundial, que fue en 1982 aquí en España, y luego en Perú seguía mucho a los equipos locales".

León XIV aprovechó para recordar la importancia del deporte para la salud: "Un poco de deporte hace bien a todos. Hay que buscar cómo conservar el cuerpo, estar en buena salud y tener buena mente y alma. Eso siempre ha sido parte de mi vida".

El Pontífice también habló del fútbol como metáfora de la vida: "El fútbol también nos ayuda a recordar algo muy importante: que la vida no es una carrera para vivir de forma solitaria, es algo que se juega en equipo y hay que aprender a correr juntos. Uno puede ser una estrella, pero si nunca pasa la pelota, no deja que los otros entren en el juego y probablemente va a perder".