Pantomima Full ironiza en 'La Revuelta' con los discursos de niños en redes: "Les enseña el 'Xokas'"

'La Revuelta' llegó hace unos meses a TVE para revolucionar las noches entre semana. 'El Hormiguero', que ha dominado el 'acces prime time' con puño de hierro, se ha encontrado con un rival férreo y muy duro para luchar por tener la máxima audiencia.

El programa se emite de lunes a jueves a las 21:40 h. Presentado por David Broncano y con Ricardo Castella, Jorge Ponce y Grison como colaboradores habituales, 'La Revuelta' cuenta siempre con invitados de lujo para entrevistarlos con un tono distendido y relajado.

'Pantomima Full', un dúo humorístico conocido por sus sketches irónicos imitando ciertos comportamientos, son colaboradores habituales. Y Rober y Alberto han imitado este lunes a los niños que dan consejos en redes. "Desde que sigo a los chavalitos mi vida ha cambiado. No hay nadie en este plató que no me pueda follar. No digo que vaya a hacerlo, digo que si quiero puedo hacerlo".

"Los chavales aben de economia, me he escuchado un podcast de inversiones. Hay que invertir en criptomonedas, bitcoin, pero con cabeza", han proseguido. Los impuestos, un tema que genera discrepancias, no han podido faltar en el 'sketch'. "Yo pensaba que eran necesarios, pero son un robo. Hospitales, ¿para qué?, los chavales no enferman. Y no necesitan sistema educativo, les enseña el 'Xokas'.

Como no podía faltar, 'Pantomima Full' también ha bromeado sobre las personas que siguen a Llados y se levantan a las 5 de la mañana para ser más productivos. "Aprovechan el día de noche. Disciplina, hábitos y rutina", han dicho.