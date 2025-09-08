Pánico en la carretera: Llegan los nuevos radares desde Francia que acumularon 10.000 multas en dos días

La tecnología avanza en todos los aspectos y los radares de las carreteras no escapan de la mejoría. Mientras que los sistemas de detección de alta velocidad venían teniendo ciertas limitaciones, los nuevos dispositivos aseguran la multa a todo aquel que se pase de listo.

La DGT trabaja constantemente en mejorar su red de radares y ya ha confirmado la implantación de un nuevo tipo de detector inusual hasta ahora en las autopistas españolas, que además cuentan con una tecnología igualmente inaudita en el país.

Los nuevos 'cazacoches', conocidos como radares remolque, permiten detectar excesos de velocidad en seis carriles simultáneamente y de diferentes vehículos al mismo tiempo gracias a un sistema de láser que barre la vía y que puede detectar vehículos a cientos de metros de distancia.

Los radares que compró el SCT fueron un éxito. / Trànsit

Además con completamente autónomos, ya que cuentan con baterías, y envían las fotos registradas a través de internet hasta la base del organismo de la gestión de las carreteras y tráfico, desde donde se reparten las multas a toda España.

Para más inri, estos radares se pueden desplazar gracias a las ruedas que llevan incorporadas y que facilitan el transporte en vehículo hasta nuevas ubicaciones. En Francia ya están en funcionamiento y no han parado de 'pillar' a conductores que se saltan los límites de velocidad.

Tienen un precio de 2,1 millones de euros y en Catalunya ya se cuenta con dos dispositivos, tras su compra por el Servei Català de Transit, donde consiguieron imponer hasta 10.000 multas en tan solo 48 horas en funcionamiento, a más de una multa por minuto.

Interior de los nuevos radares. / Vitronic

Viendo el éxito, el ministro del Interior, Pere Navarro, tiene previsto viajar a Francia para conocer su funcionamiento de primera mano y estudiar su instalación en las vías españolas.

Hasta este julio el radar más fructífero del país se encuentra en el kilómetro 20 de la M-40 en Madrid, el segundo en el kilómetro 968 de la A-7 en Málaga y el tercero, el del kilómetro 127 de la A-15 en Navarra. Veremos si la implantación de los nuevos dispositivos cambian el top-3 o siguen siendo los tradicionales los que más multas ponen.