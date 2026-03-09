Pánico en Beverly Hills: disparan contra la mansión de Rihanna con ella dentro

Imagina que está tan tranquilo en casa y escuchas el sonido de una pistola. Eso es precisamente lo que le pasó a alguien tan conocido como Rihanna, una cantante que lleva muchos años sin sacar nueva música (con excepciones) y que está centrada en otros negocios y en su vida personal.

Se puede decir que se vivieron momentos de tensión en Beverly Hills después de que una mujer fuese detenida tras disparar contra la vivienda de la artista en Los Angeles. Un incidente ocurrido a plena luz del día y que provocó un importante despliegue policial en la zona residencial donde vive.

Según han informado las autoridades de la ciudad estadounidense, la sospechosa se acercó a la mansión y abrió fuego con un rifle de asalto AR-15, haciendo en torno a diez disparos. Al menos cuatro balas impactaron contra la propiedad y uno de ellos atravesó una de las paredes de la vivienda.

El ataque tuvo lugar alrededor de las 13.21 horas (hora local). En ese momento, Rihanna se encontraba dentro de casa, aunque afortunadamente no tenemos que lamentar heridos.

No se ha confirmado si en el interior de la vivienda estaban su pareja, el rapero A$AP Rocky, o sus dos hijos.

El rapero ASAP Rock y su pareja Rihanna, que serán padres por tercera vez. / Sport

Después de realizar los disparos, la mujer intentó abandonar rápidamente el lugar de los hechos. Sin embargo, agentes del Departamento de Policía de los Angeles consiguieron localizarla poco después y procedieron a su detención.

La sospechosa, una mujer de 30 años, quedó bajo custodia policial mientras sigue la investigación para esclarecer cuáles fueron los motivos que le llevaron a atacar la vivienda. Por ahora, las autoridades no han aclarado si conocía personalmente a la cantante de Barbados o si el acto estuvo motivado por algún tipo de conflicto previo.

En un barrio tan popular como Beverly Hills, en el que viven tantas estrellas, el incidente ha generado una enorme preocupación, razón por la que la policía espera esclarecer el incidente lo antes posible.