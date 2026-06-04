El PanenkaFest 2026 calienta el Mundial con las camisetas vintage más exclusivas

La camiseta de fútbol es una herramienta de trabajo para el futbolista y una segunda piel para los aficionados. Históricamente esta había salido y entrado del armario durante los días de partido, como un rito sagrado para dar suerte y redoblar el vínculo emocional con la entidad que amamos. Camiseta, gorra, bufanda, un transistor y una bolsa de pipas. El atrezo de toda la vida, heredado de generación en generación. Desde hace unos años, sin embargo, la camiseta de fútbol ha empezado a explorar otros horizontes, encontrándose especialmente cómoda en la calle, en el trabajo, en los conciertos o en cualquier ámbito del día a día. El bloke core define precisamente esta tendencia, irresistible y en auge: la de combinar indumentaria futbolera (camisetas, pero también zapatillas) con prendas de ropa alineadas con una estética casual.

Las habituales señas de identidad de un club -sus

colores, su escudo, su simbología- ya no se combinan en los bares, en las previas o en los desplazamientos en autocar. Ahora están al servicio de la moda urbana. La pasión futbolera late más allá de los 90 minutos. Hablamos, además, de una tendencia atemporal, pues la mayoría de looks se elaboran con camisetas vintage, y aquí sirven tanto piezas auténticas de un alto valor coleccionista como reediciones que los clubes comercializan visto el éxito apabullante de esta moda. Algunos modelos surgidos en la década de los 90, con colores estridentes y diseños transgresores, son un polo de atracción inevitable.

Este fenómeno alcanzará una nueva dimensión en el PanenkaFest 2026, la segunda edición del festival de cultura futbolística que se celebrará el fin de semana del 6-7 de junio en l’Antiga Fàbrica Damm de Barcelona . Además de actividades, juegos, música y pódcasts en directo, el festival volverá a apostar por un market de camisetas, moda y merchandising futbolero que hará las delicias de todos los amantes del balón.

Participarán más tiendas que nunca, entre ellas firmas de prestigio como Copa Football, Real Vintage Football, Kit Launch, BanboToys, 90

BXL, A Store Like 94, Stunner, Camisetas con Valor, The Pichichi Company, Messiah is Here, Tango Football Shirts, 198, Cazacamisetas, Nameset Football, Audio Jack, Capell1980 y The Jersey Córner. Y en este recorrido por la moda retro más deseada, un producto brillará por encima del resto: la camiseta de selección, como no podía ser de otra manera a las puertas de un nuevo Mundial.

Joel Jaggar, dueño de la tienda Real Vintage Football, lleva dos años trabajando en una colección exclusiva centrada únicamente en los combinados nacionales. “Empezamos a recopilar material tras la última Eurocopa y no hemos parado hasta ahora”, confiesa a SPORT. En todo este tiempo ha ‘cazado’ camisetas icónicas, sobre todo de los 90 y 2000, que son las que causan más sensación entre las nuevas generaciones. “En total hemos compilado más de 150 camisetas de 21 selecciones distintas, y merchandising específico del Mundial de 1994”, añade. Todo este material se puede adquirir en su tienda online (realvintagefootball.com), pero se presentará en sociedad el próximo fin de semana en el marco del Panenka Fest 2026. Cualquiera que se acerque a su stand, viajará en el tiempo a través de joyas originales y de coleccionismo.

Jaggar está muy orgulloso del trabajo realizado,

pero especialmente contento de haber logrado tener tres camisetas muy concretas. La primera es la camiseta local de Brasil en el Mundial de 1998, el conjunto que perdió la final contra Francia. “Es una de las clásicas, pero es que encima posee el dorsal original de Ronaldo, que la hace todavía más especial”, asume el vendedor, afincado en Barcelona pero natural de Nottingham. Otra de sus camisetas favoritas es la de Nigeria durante los Juegos Olímpicos de 1996. “Es de las más bonitas de siempre”, explica Jaggar. “Tiene un diseño rompedor que ha tenido continuidad en equipaciones recientes, como la de Nigiera 2018”. El conjunto africano no estará en el Mundial de este verano pero sus camisetas siguen dando de qué hablar y en Real Vintage Football puedes hacerte con la más famosa.

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El market de camisetas estará abierto sábado y domingo de 11.30 de la mañana a 22.00 de la noche. Para poder acceder a él y al resto de la oferta cultural del PanenkaFest, es imprescindible obtener la entrada, cuyo precio es de 6 euros por día. El evento, por cierto, es 100% familiar, por lo que los menores de 12 años podrán acceder gratuitamente acompañados de un adulto.