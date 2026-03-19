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SALUD

¿Pan de centeno o integral? Dietistas aclaran cuál es más saludable

Hay numerosos tipos de panes, donde muchas personas tienen dudas de cuál es la mejor opción

Pan integral: ¿es recomendable para adelgazar? ¿es más saludable que el blanco?

Pan integral: ¿es recomendable para adelgazar? ¿es más saludable que el blanco? / EFE/Raquel Manzanares

Claudio Torres

Cada vez son más las personas que se están preocupando por mantener una alimentación saludable, y uno de los alimentos que más buscan mejorar su dieta las personas es con el pan. Es uno de los principales acompañantes de muchas de nuestras comidas, así que mucha gente busca cambiar el pan blanco por otra opción más saludable.

Aquí es donde suelen entrar en juego el pan integral y el pan de centeno. Pero ¿cuál es la mejor opción de ambas? Varios dietistas especializados han explicado cuáles son las opciones que ellos siempre recomiendan.

"El pan integral y el de centeno son panes populares, pero se comportan de forma diferente en el cuerpo, lo que puede influir en cómo te sientes después de comerlos", explicó una dietista llamada Samantha Peterson.

Pero por su lado, Emer Delenay, habló a favor del pan integral: "La harina integral incluye salvado y germen, por lo que generalmente aporta más fibra y fitonutrientes que el pan blanco refinado. Esto significa que suele ser más saciante, favorece una digestión regular y es más fácil de incorporar a comidas equilibradas cuando se combina con proteínas y algunas verduras".

Diferentes tipos de pan crujiente fresco

Diferentes tipos de pan crujiente fresco / Sport

Peterson añadió del pan integral que, además de lo explicado por Delenay, las vitaminas y minerales del mismo también "favorecen la función muscular, la salud inmunitaria y los procesos metabólicos generales".

Sin embargo, también hay algunas desventajas en el pan integral: "La mayor desventaja del pan de trigo es que el término 'integral' no siempre significa integral 100%", explicó Peterson. "Muchos panes de trigo integral se elaboran con harina refinada y edulcorantes, lo que puede provocar una rápida digestión y provocar hambre poco después de comer".

Además, "el pan de trigo puede ser un problema para quienes padecen síndrome del intestino irritable (SII), ya que contiene fructanos, que algunas personas absorben mal", añadió Delenay.

Otra posible opción: el pan de centeno

Por su lado, el pan de centeno también tiene muchos beneficios. "Me encanta el pan de centeno; siempre tengo una reserva en el congelador y siempre se lo recomiendo a mis clientes", según Delenay. "El centeno es una excelente fuente de compuestos vegetales llamados lignanos, que las bacterias intestinales convierten en fitoestrógenos, relacionados con una mejor salud cardiovascular y metabólica".

Para Peterson, la única desventaja del pan de centeno es la siguiente: "La textura densa y el sabor intenso pueden ser más difíciles de tolerar para algunas personas, especialmente para quienes son propensas a la hinchazón o a la sensibilidad digestiva".

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Y bien, ¿cuál es la mejor opción? La conclusión de Peterson es que "el centeno puede resultar atractivo para quienes valoran una mayor saciedad, una textura más densa y energía sostenida, mientras que el trigo integral es ampliamente accesible, práctico para el consumo diario e igualmente nutritivo cuando está mínimamente procesado y se tolera bien".

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