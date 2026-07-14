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HERENCIAS

Paloma Zabalgo, abogada: "Las donaciones tienen efectos fiscales más elevados que las herencias"

La falta de previsión y el desconocimiento sobre las normativas fiscales y legales aumenta los problemas

Paloma Zabalgo, abogada experta en herencias

Paloma Zabalgo, abogada experta en herencias

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Desafortunadamente, los conflictos por herencias son más habituales de lo que parece. En los últimos años, el desacuerdo entre familiares es cada vez más frecuente, especialmente cuando hay una vivienda familiar. Por este motivo, es importante elaborar una estrategia profesional y preparar un testamento.

Es una situación que conoce muy bien Paloma Zabalgo, abogada y presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del Colegio de la Abogacía de Madrid. Durante una entrevista con Infobae, la letrada ha explicado cuál es la opción más práctica para repartir una herencia, sobre todo cuándo hay una vivienda.

Según explica al citado medio, la falta de previsión y el desconocimiento sobre las normativas fiscales y legales aumentan los problemas. "Cada vez hay más conciencia sobre la importancia de hacer testamento, pero todavía no la suficiente", advierte Zabalgo en la conversación.

Un abogado firmando una herencia

Un abogado firmando una herencia / .

Por este motivo, la abogada insiste en que hay que "planificar bien las herencias y hacer el testamento". Habitualmente, muchos matrimonios posponen la decisión de elaborar un testamento por superstición. No obstante, las mayores herencias sí que acostumbran a tener más organización: "En patrimonios medianos y grandes, sí existe una mayor previsión".

Al respecto, uno de los errores más frecuentes es no calcular las implicaciones fiscales para los herederos. "Es fundamental considerar en qué comunidad autónoma se encuentra el testador, pues la fiscalidad varía mucho y puede encarecer la herencia", detalla Zabalgo.

Ocasionalmente, algunos padres optan por una donación en vida, para solventar el reparto antes de la herencia. Sin embargo, las donaciones acarrean un aumento del IRPF y otros tributos en algunos territorios. "Las donaciones tienen efectos fiscales más elevados que las herencias", avisa la abogada. Por este motivo, Zabalgo afirma que "soy más partidaria de dejar una vivienda en herencia que de donarla en vida".

Las renuncias a herencias baten su récord para evitar asumir las deudas asociadas.

Las renuncias a herencias baten su récord para evitar asumir las deudas asociadas. / .

Por último, es importante que los padres consideren la relación entre los futuros herederos para evitar conflictos. "Analizar la relación entre los herederos es clave para evitar problemas al repartir los bienes", insiste la letrada. En este contexto, la vivienda familiar puede generar problemas entre los hermanos, que se niegan a abandonarla.

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"Multiplica los desahucios entre hermanos", advierte Zabalgo. Según la especialista, lo mejor opción sería "dejar bienes en concreto a cada uno de los hijos". Ahora bien, la profesional reconoce su dificultad porque "hay veces que es imposible porque la única herencia es la casa familiar y hay que repartirla entre todos los herederos".

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