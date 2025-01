Paloma San Basilio sobre el "crush" de Trump por ella: "Era fan mío"

Desde hace unos días, el mundo tiene su foco puesto en la investidura de Donald Trump por aquello de que acaba ser nombrado como el presidente número cuarenta y siete de Estados Unidos. Algo que ha hecho que algunas celebridades se pronuncien sobre su figura para dejarnos con detalles y curiosidades sobre su pasado.

En este mismo sentido, una de las declaraciones ha tenido que ver con las de Paloma San Basilio, mítica cantante y actriz española, que ha hecho acto de presencia en la última emisión del programa conocido como 'Espejo Público'. Y es que, durante la misma, dejó caer que tuvo una interacción bastante llamativa con Donald Trump hace unos años.

La cosa es que, según aseguraba la propia artista, Donald Trump era su fan y este lo mostró al intentar contactar con ella después de una actuación en la que el actual presidente de los Estados Unidos formaba parte del público.

"Trump me llamó a la habitación del hotel, pero no me quise poner", dando a entender que el político tenía intenciones de establecer algún tipo de contacto romántico con ella. Sin embargo, esta se negó con el objetivo de no entablar relación con él y verse inmersa en una situación demasiado complicada.