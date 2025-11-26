El palo del guitarrista de Ketama, el atlético Juan Carmona, a Xabi Alonso por su última celebración: "Ni que hubiera ganado la Champions"

El empate del Real Madrid en Elche fue un duro golpe para las aspiraciones del equipo, que ve como el Barça se queda a tan solo un punto en la clasificación. Por eso, sabiendo de la importancia de sumar, el técnico Xabi Alonso celebró el tanto de Bellingham de una forma algo exagerada.

Al menos, así lo considera el prestigioso artista flamenco y guitarrista del grupo Ketama, Juan Carmona, que no es la primera vez que carga en contra el equipo de la capital española y aprovecha las oportunidades que se generan para mandar palos a la entidad.

Colchonero hasta la médula, no ha dudado en criticar a los blancos: "Los árbitros se equivocan, pero 'na' más que lloráis 'to' el rato. Os han 'metío' cinco y Simeone se ha 'merendao' a Xabi. Y no le deis más vueltas", apuntaba tras la debacle en el Metropolitano de finales de septiembre, con la imagen de 'El Chiringuito' de fondo.

Respecto al partido en Elche, ya publicó un primer vídeo donde se pregunta si "para anularle un gol al Madrid hay que pegarle un tiro al portero", además de que "ahora empezaréis a llorar", nuevamente.

Más tarde, vuelve a la carga: "Me ha llamado mucho la atención cómo se ha arrodillado Xabi Alonso ante el Elche y cómo ha celebrado el gol como si hubieran ganado la Champions", apuntaba el artista, antes de rematar asegurando que "está la cosa corta, corta".

El Real Madrid se mide esta noche al Olympiacos de José Luis Mendilibar, que en la rueda de prensa del martes quiso poner un asterisco al mal momento del equipo rival, asegurando que por mal que estén, siguen siendo los primeros de su liga.

Xabi Alonso sigue en el punto de mira de un Real Madrid que no ha cubierto las expectativas generadas / Manuel Bruque / EFE

No obstante, los de Xabi Alonso no conocen la victoria desde hace tres partidos y han sufrido una derrota, contra el Liverpool en Champions, y dos empates, contra Rayo y Elche, en liga.

Tras el partido europeo de entre semana, los blancos viajarán a Catalunya para enfrentarse al Girona e intentar encontrar el ritmo nuevamente en la competición local.