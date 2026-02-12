Una palmera cae sobre el coche de una mujer mientras circulaba durante el temporal en Cataluña

La situación meteorológica en Cataluña está en el punto de mira por un nuevo temporal que ha activado la alerta máxima roja. Según advirtió el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), las rachas de viento pueden superar los 100 kilómetros por hora en gran parte del territorio.

Ante el riesgo, Protecció Civil envió el miércoles a las 18 horas una alerta a los ciudadanos de la comunidad autónoma por previsión de "fuertes rachas de viento", que se mantendrá hasta este jueves a las 20 horas.

Según ha informado Núria Parlon, consejera de Interior, en una entrevista con RAC1, hasta ahora, el viento extremo ha dejado cinco personas heridas, dos de ellas graves.

El temporal que está azotando a Cataluña desde primera hora de la mañana ha provocado importantes incidencias en diferentes localidades, especialmente en la comarca del Maresme y la ciudad de Barcelona.

En Mataró, varias palmeras han caído sobre la vía pública. Uno de los casos destacados ha sido el de una conductora a la que una palmera se le ha caído sobre el coche mientras circulaba:

"Iba circulando tranquilamente hacia el trabajo y de repente me he encontrado la palmera encima. He notado un golpe y el coche se ha parado. Ha sido un gran susto, pero, por suerte, estoy bien e iba sola", ha declarado para TV3.

Noticias relacionadas

Protección Civil recomienda evitar desplazamientos innecesarios, asegurar ventanas y objetos sueltos, y seguir las alertas oficiales del Meteocat. Además, recuerdan que los ciudadanos pueden acogerse a permisos especiales de ausencia en el trabajo si el temporal hace peligroso acudir al puesto, así como teletrabajar cuando sea posible.