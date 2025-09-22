Palestina será reconocida como Estado por el Reino Unido

La situación actual entre Palestina e Israel no cesa. Israel advirtió este lunes de que no permitirá que la Flotilla rompa el bloqueo de Gaza. En concreto, el Ministerio de Exteriores de Israel ha advertido este lunes a la Global Sumud Flotilla, a la que ha acusado de estar al servicio del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), de que no permitirá que ningún buque entre "en una zona de combate activo" ni la "violación de un bloqueo naval legal".

Sin embargo, Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, ha anunciado que va a reconocer a Palestina como Estado. Una decisión que el propio Starmer ya adelantó hace meses, afirmando que "el plan del gobierno era reconocer a Palestina si no se cumplía el alto al fuego en Gaza". Ahora se confirma, mientras se celebra la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que va del 21 al 26 de setiembre.

“Es el momento de reclamar una solución de dos Estados”, decía el Primer Ministro. Además también se ha dejado claro que van a impartir nuevas sanciones al grupo Hamás. Este próximo lunes tendrá lugar una de las reuniones más importantes de los últimos tiempos. Francia también reconocerá a Palestina, además de Canadá y Australia. "Hoy, para reavivar la esperanza de paz para palestinos e israelíes y de una solución de dos Estados, el Reino Unido reconoce formalmente al Estado de Palestina”, escribía.

147 estados reconocen a Palestina

El Estado de Palestina ha sido reconocido ya por 147 estados en total. Donald Trump ha expresado su oposición a esta decisión, describiéndola como un "error".

El mandatario estadounidense expresó su desacuerdo con la postura de Starmer en la visita que hizo hace unos días a la capital de Inglaterra.